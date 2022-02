Zosobášili sa počas bombardovania Kyjeva. Hneď po svadbe vzali zbrane a išli brániť svoju vlasť

Dvaja mladí snúbenci z Ukrajiny mali naplánovanú svadbu až na máj. Náhla zmena situácie a láska k Ukrajine však spôsobila, že sa vzali hneď vo štvrtok a následne odišli spoločne brániť svoj domov.

Jaryna Arieva a Sviatoslav Fursin sa vzali za zvuku poplašných sirén v Kyjeve. „Bol to najšťastnejší moment tvojho života. Potom ideš von a počuješ toto,“ povedala 21-ročná nevesta v reportáži CNN. Dodala, že sa bála. Snúbenci sa rozhodli vziať sa pre vojnu skôr. Nevedia, čo všetko sa môže stať.

Unsure of the future, Yaryna Arieva and Sviatoslav Fursin rushed their wedding and got married to the sounds of sirens blaring the Russian invasion.

after their wedding, they both joined the local Territorial Defense Center to help efforts to defend the country.#Ukraine

🇺🇦 pic.twitter.com/EUxb6XyAVu

— Ukraine Updates (@WW3updated) February 25, 2022