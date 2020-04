Zosnulý Heath Ledger mal otvárať oscarovú ceremóniu v roku 2006. Nútili ho však k homofóbnym vtipom

Len nedávno si celý svet pripomínal narodeniny dnes už zosnulého herca Heath Ledgera, ktorý by bol 4. apríla oslávil vek 41 rokov. Dožiť sa toho však nestihol, predávkoval sa totiž silnými liekmi na depresiu. Vo svete filmu však zanechal niekoľko odkazov v podobe postáv, ktoré stvárnil. A že to bol skutočne majstrovský herec, podčiarkli aj dve nominácie na prestížneho Oscara.

Pri príležitosti nedávnych narodenín Heatha Ledgera bol internet plný malých zaujímavostí zo zákulisia jeho života. A jednu takú, o ktorej doposiaľ nikto netušil, prezradil jeho herecký kolega Jake Gyllenhaal. S ním sa Ledger stretol v romantickej dráme Skrotená hora (Brokeback Mountain) a ako Gyllenhaal prezradil v nedávnom rozhovore pre magazín Another Man, zosnulý herec bol naozaj skvelým človekom.

Odmietol si robiť žarty na účet homosexuálov

V roku 2006 sa pri 78. ročníku slávnostného udeľovania Oscarov mala udiať pre Ledgera ďalšia veľká vec. Okrem toho, že bol nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe, mal spolu so svojím kolegom z rovnakého filmu mať aj otvárací monológ. V ňom vždy jedna konkrétna hviezda (alebo aj viacero) zhrnie na úvod aktuálny ročník Oscarov, uplynulý filmový rok a privíta prítomných hostí. Samozrejme, vždy aj s použitím humorných vsuviek. Toto mali absolvovať aj Ledger s Gyllenhaalom. Prečo k tomu ale napokon nedošlo?

Akadémia totiž trvala na tom, že dvojica si má strieľať aj z ich filmu, ktorý bol na Oscara v danom roku nominovaný až v ôsmich kategóriách, pričom tri sošky napokon aj získal. Ledger si však odmietol robiť žarty z filmu o intímnej a hlbokej láske dvoch kovbojov. Ako Gyllenhaal uviedol, pamätá si, že Akadémia chcela, aby v uvítacom monológu odzneli vtipy na adresu Skrotenej hory.

„Heath to však odmietol,“ povedal Jake v rozhovore s tým, že bol vtedy prekvapený z Ledgerovej reakcie, no bolo mu to viac-menej jedno.

„Vždy to (uvítacie monológy, pozn. red.) bolo pre mňa o zábave. Heath mi však potom povedal, že preňho to vtip nie je a nechce si z toho srandu robiť vôbec. A to bola vec, ktorú som mal na ňom rád. Nikdy by nežartoval. „Je to príbeh o láske,“ povedal by,“ dodal Gyllenhaal.

Pôvodne v Skrotenej hore ani nemali hrať

Dvojica hercov sa tak napokon na pódium nepostavila, pretože nechceli rozprávať homofóbne vtipy. Čo je však zaujímavé, nebyť šťastia, zrejme by si v danom filme ani nezahrali.

Ako podotkol portál Unilad, predtým, než projekt Skrotenej hory dostal na starosť Ang Lee, vtedajšia hlava projektu Gus Van Sant (stál napríklad za Dobrým Willom Huntingom) zvažoval hlavné postavy zveriť do rúk menám ako Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Brad Pitt či Ryan Phillippe. Všetci to však odmietli a napokon úlohy prischli Jakovi s Heathom.