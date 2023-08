Zomrel známy herec zo seriálu Breaking Bad. Diváci si ho navždy zapamätajú vďaka jeho ikonickej postave

Filmový a seriálový svet včera zasiahla mimoriadne smutná informácia, keď vo veku 83 rokov zomrel herec Mark Margolis. Diváci ho poznali najmä z ikonického seriálu Breaking Bad, kde stvárnil postavu mafiánskeho bossa Hectora Salamancu. Informáciu ako prvý priniesol denník The Guardian.

Odišiel po boku rodiny

Osudným sa mu stala krátka, bližšie nešpecifikovaná choroba, ktorej podľahol v nemocnici Mount Sinai v New Yorku, po boku svojej ženy Jacqueline a syna Morgana. Margolis sa narodil v roku 1939 v štáte Philadelphia.

Hoci sa do povedomia verejnosti zrejme najviac dostal ako Hector Salamanca z Breaking Bad, za svoj život si zahral aj v iných známych filmoch či seriáloch. Diváci ho mohli vidieť v projektoch ako Better Call Saul, Scarface, Ace Ventura, The Wrestler či v mnohých ďalších.

Ľútosť nad stratou svojho kolegu vyjadrili aj viacerí známy herci, vrátane Bryana Cranstona. „Strata priateľa ma veľmi zarmútila. Mark Margolis bol veľmi dobrý herec a úžasná človek. Zábavný a pútavý mimo natáčania a (v prípade Breaking Bad a Your Honor) zastrašujúci a desivý na pľaci,“ napísal Cranston na Instagrame a dodal, že už teraz mu chýba.