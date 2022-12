Zomrel vnuk Boba Marleyho. Josepha „Jo Mersa“ Marleyho našli mŕtveho v aute

Vo veku 31 rokov zomrel Joseph „Jo Mersa“ Marley, vnuk legendárneho speváka a hudobníka Boba Marleyho a uznávaný reggae hudobník, informovali v stredu americké médiá.

V rozhovore pre časopis Rolling Stone citovanom agentúrou AFP to potvrdil aj agent Marleyho, ktorý však neuviedol príčinu smrti.

Rozhlasová stanica WZPP v Miami, kde umelec strávil väčšinu svojho života, informovala, že ho v utorok našli bezvládneho v aute. Marley zrejme podľahol astmatickému záchvatu — astmou trpel od detstva.

Jamajský premiér Andrew Holness vo svojom tvíte vyjadril sústrasť Marleyho rodičom, ako aj všetkým tvorcom a fanúšikom reggae na celom svete. Marleyho smrť označil za „obrovskú stratu pre hudbu“ aj s ohľadom ďalšie generácie hudobníkov.

Joseph „Jo Mersa“ Marley, grandson of Bob Marley and son of Stephen Marley, has died at the age of 31 https://t.co/oy1YmctLzm

— Rolling Stone (@RollingStone) December 27, 2022