Zničil ich najväčší hit: Kapela, ktorá nahrala úvodnú pieseň k Priateľom, opísala, prečo to bola chyba

Nahrať úvodnú pieseň k filmu, respektíve seriálu, z ktorého sa stane celosvetový ošiaľ, nemusí byť vždy len prínosné. Svoje o tom vie aj kapela The Rembrandts, ktorá sa v podstate kvôli hitu I’ll Be There for You rozišla.

Seriál Priatelia (Friends) oslávi budúci rok už 30. narodeniny a s určitosťou sa dá povedať, že ide o projekt, ktorý ovplyvnil, formoval a viedol viaceré generácie fanúšikov, píše Unilad.

Ikonická šestica v zložení Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry) a Joey (Matt LeBlanc) sa v živote okrem humoru stretávajú aj s bežnými problémami každého človeka, čo seriál ešte viac približuje k širokému spektru divákov.

Jedna kapela ich rovno odmietla

A čo by to bol za seriál bez poriadnej a príznačnej úvodnej piesne? Tú pre Priateľov nahrali a dotvorili hudobníci z americkej rockovej kapely The Rembrandts. Celá kauza okolo úvodnej piesne je však omnoho komplikovanejšia, než sa môže na prvý pohľad zdať.

Dnes by sa pravdepodobne skupiny pobili o to, kto nahrá pieseň ku kultovému seriálu, no v roku 1994 to bolo inak. Priatelia bol nový projekt a rockové kapely si nechceli poškodiť renomé u fanúšikov či konkurencie tým, že budú nahrávať krátke televízne piesne len pre reklamné účely.

Tvorcovia seriálu totiž ako prvú možnosť oslovili skupinu R.E.M., pričom chceli použiť ich pieseň Shiny Happy People. Kapela to odmietla, a tak sa musela hľadať nová alternatíva. Neskôr sa tím scenáristov a tvorcov Priateľov postaral o takmer celý text piesne I’ll Be There for You. Hudbu dostala na starosti skupina The Rembrandts, ktorá však tiež spočiatku odmietala túto prácu, no kvôli zmluve s Warner Bros. Television boli viazaní.

Stratili energiu

Danny Wilde a Phil Sōlem rozšírili ústrednú melódiu o dva nové verše a túto verziu zaradili na svoj tretí štúdiový album. Možno bol ich prvý „tušák“ dobrý, keďže neskôr ich práve táto skladba na istú dobu rozdelila.

„Zabilo to náš vibe a našu energiu. Z kapely, ktorá vypredáva kluby rockovou muzikou sme sa stali dvojicou, ktorú chcú vidieť v nákupnom centre matky s deťmi, neboli sme to my,“ povedal o problémoch spôsobených nahrávaním úvodnej piesne k Priateľom Danny Wilde.

Kapela sa tak v roku 1997 rozdelila, no od roku 2000 opäť fungujú spoločne, pričom ich posledný album Via Satellite vyšiel v roku 2019. Aj keď sa kapela kvôli hitu k seriálu na pár rokov oddelila, v konečnom dôsledku ich to pravdepodobne teraz až tak nemrzí, keďže ich hit je známy po celom svete a je isté, že ešte veľmi dlho aj bude.