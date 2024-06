Známy reťazec s elektronikou je vo veľkých problémoch, o prácu prídu desiatky ľudí. Zatvorí aj časť slovenských obchodov

O problémoch známej siete predajní Okay elektro sme vás prvý raz informovali už v decembri minulého roka. Ešte počas apríla sa zdalo, že spoločnosť zrejme našla dôležitého investora, ktorým mala byť nemecká firma Muartes. Ako teraz vyplýva z najnovších správ, rokovania uviazli na mŕtvom bode a predajca elektroniky bude musieť riešiť výrazné škrty. Informuje o tom portál Aktuality.sk.

Vo všeobecnosti tržby predajniam Okay klesajú už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Ďalšie správy navyše hovoria o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. „To v praxi znamená, že poisťovne jej obmedzujú takzvaný kreditný rámec, teda objem peňazí, za ktoré si predajca môže objednávať tovar a brať si ho do skladu,“ uviedli k problematike české Hospodárske noviny.

Všetko mal vyriešiť nový investor, pričom vedenie Okay deklarovalo rokovania hneď s niekoľkými firmami. Ako sa zdá, neboli úspešné a podľa českých Hospodárskych novín teraz čakajú sieť predajní náročné časy. Azda najčastejšie sa spomína reštrukturalizácia obchodnej siete, ktorá si vyžiada zatvorenie mnohých predajní. S tým súvisí aj strata zamestnania pre desiatky terajších zamestnancov.

„Koncom mája začali pribúdať výpovede, pričom sa očakáva, že v nasledujúcich týždňoch opustí spoločnosť Okay celkovo približne 40 ľudí,“ uviedli české HN. Z oficiálnych zdrojov vyplýva, že Okay na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 35 predajní a zatiaľ nie je jasné, koľko z nich bude musieť zatvoriť. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v Českej republike a na Slovensku by sa malo definitívne zatvoriť až 30 obchodov s elektronikou a nábytkom.

Takéto kroky sú v obchodnom svete bežné a bez investora je v súčasnosti jediným možným východiskom zmena biznis modelu spojená s reštrukturalizáciou firmy a novou stratégiou. Navyše, tradičným kamenným predajniam elektra dnes konkurujú silní online hráči, no v rámci domáceho trhu napríklad došlo k zlúčeniu predajcov Nay a Datart, čo v konečnom dôsledku znamená ďalšieho silnejšieho obchodného rivala.