Známa nízkonákladová letecká spoločnosť prichádza do Popradu: Do Londýna s ňou poletíte za smiešne ceny

Nízkonákladové letecké spoločnosti sú medzi cestujúcimi mimoriadne populárne a neraz ponúkajú lety za extrémne nízke ceny. Jedna z nich teraz prichádza do Popradu a z miestneho letiska bude lietať do Londýna, informuje web Airways.cz.

Dve linky

Spoločnosť Ryanair bude na Letisku Poprad-Tatry prevádzkovať dve linky. Spod Tatier bude na londýnske letisko Stansted lietať dvakrát týždenne. Každú stredu sa bude odchádzať o 12:10 a odlet naspäť je naplánovaný na 17:05.

V sobotu sa bude odchádzať skoršie, konkrétne o 7:05 a naspäť sa poletí o 12:05. Cena jednosmernej letenky začína na úrovni 25,99 eura, no zrejme môžeme v budúcnosti očakávať aj rôzne akcie. Na letisku v Poprade sa tak vytvorí zdravá konkurencia, keďže do hlavného mesta Spojeného kráľovstva odtiaľ už teraz lieta spoločnosť Wizz Air, a to taktiež dvakrát týždenne. Na rozdiel od Ryanairu však táto spoločnosť prevádzkuje linky na iné londýnske letisko, do Lutonu.