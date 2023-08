Bankomaty po celej krajine začali kvôli chybe vydávať viac peňazí, ako mali. Medzi ľuďmi zavládol davový ošiaľ

Mimoriadne bizarná situácia nastala včera v Írsku, keď bankomaty Bank of Ireland začali vydávať viac peňazí, ako klienti mali na účte. Takýto stav trval niekoľko hodín a okolo bankomatov sa po celej krajine zhromažďovali davy nadšených ľudí, píšu TVNoviny a denník Bild.

Neobvyklú aktivitu v okolí bankomatov si všimla aj polícia a neraz bol rad taký dlhý, že ľudia blokovali cestnú premávku. V niektorých bankomatoch dokonca úplne došla hotovosť. Ľudia si však neuvedomovali, že banka im nič nedá len tak zadarmo a na druhý deň nastalo prekvapenie, keď zbadali, že na svojich účtoch išli do mínusu.

Bank of Ireland in Navan, major fault allowing money to be drawn out even if you have none in the bank. Where are the Gardai? pic.twitter.com/XujVzIhdAr

— Chris Rattigan ©️®️™️ (@ChrisRattigan1) August 15, 2023