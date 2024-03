Známa a obľúbená česká TV stanica sa zmieta vo finančných problémoch. Všetkým naokolo dlhuje astronomické sumy

Už pred časom sme aj na našom webe informovali o neľahkej finančnej situácii známej a aj na Slovensku obľúbenej českej televíznej stanice TV Barrandov. To, že zrejme skrachuje, dokazujú aj súdne dokumenty, podľa ktorých dlhuje viacerým obchodným partnerom desiatky miliónov českých korún.

Bolo 20. januára 2024, keď sa česká stanica TV Barrandov ocitla na pokraji svojho fungovania. Televíziu totiž pre dlhy odpojili od dodávky elektriny. Jej vysielanie tak bolo nemálo ohrozené. Súdna ochrana pred veriteľmi ale stanici napokon získala čas, aby si dokázala naplánovať riešenie dlhov, z ktorých sa ale akosi nevie vyhrabať a je otázne, či sa z nich vôbec aj dostane. Koľko vlastne TV Barrandov svojim partnerom dlhuje, odkryli dokumenty v insolvenčnom registri, všimol si portál Lupa.cz.

Neplatili elektrinu, vodu ani účinkujúcich

Televízia, ktorá sídli na pozemku v areáli známych filmových ateliérov, dlhodobo neplatila za dodávky elektriny, tepla či pitnej vody. V auguste 2023 len za elektrinu dlhovala spoločnosti Barrandov Studio takmer 12 miliónov českých korún (takmer 474-tisíc eur). Zaviazala sa, že bude dodržiavať na základe dohody splátkový kalendár, no ani to sa nestalo. V januári tak prišlo na vymáhanie dlžoby prostredníctvom exekútora. Ten TV Barrandov odstavil bankový účet a zakázané mala aj akokoľvek narábať s majetkom. K dlžnej sume sa neskôr prirátali aj úroky z omeškania a dlh narástol o ďalšieho takmer štvrť milióna českých korún. Nedoplatky za elektrinu ale zďaleka nie sú jediným dlhom známej stanice, ktorá svoje kanály šíri aj na slovenskom trhu.

70 miliónov českých korún (viac ako 2,7 milióna eur) sa domáha agentúra Knowlimits Group, spoločnosť Intergram, ktorá televízii sprostredkúvala umelecké vystúpenia a klipy, sa dožaduje 3,2 milióna Kč (viac než 126-tisíc eur), desiatky miliónov českých korún dlhuje aj Ochrannému zväzu autorskému za používanie hudby. Dlžoby má aj voči Asociácii televíznych organizácií (cez 750-tisíc Kč), ktorá televízii poskytuje výsledky elektronického merania sledovanosti, za satelitnú distribúciu dlhuje viac než 11 miliónov Kč spoločnosti Canal+ Luxembourg.

Najviac peňazí TV Barrandov dlží spoločnosti Czech Digital Group za terestriálne šírenie signálu. Tu sa dlh vyšplhal až na sumu 336 miliónov Kč (viac ako 13,2 milióna eur). Schopná nie je vyplatiť ani účinkujúcich vo svojich programoch, či maskérov a kostymérov a ďalších ľudí, ktorí sa nejako podieľajú na tvorbe obsahu.

Takmer miliardu chce splatiť.

Ako web Lupa.cz uvádza, celkové dlhy podľa dostupného súdneho výpisu dosahujú 991 057 345 Kč (v prepočte 39 121 001,27 eura) a aj keď by sa zdalo, že TV Barrandov to už má spočítané a k vypnutiu jej vysielania naisto dôjde, snaží sa zachrániť. Stanica získala čas tri mesiace, aby sa z finančných problémov dostala. Jednou z možností, ako to chce dokázať, je reorganizácia všetkých stupňov svojho fungovania a navrhnutie možností splácania dlžných súm svojim partnerom.