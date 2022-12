Zlomil mu sánku kvôli dúhovej vlajke: Na koncerte v Skalici sa odohral ďalší agresívny útok proti LGBTI+

Na koncerte kapely Slobodná Európa sa odohral nepríjemný incident. V sobotu mali spolu s kapelou Berlin Manson koncert v hudobnom klube Orlovňa v Skalici. Hudobníci z Berlin Manson boli pozvaní na koncert ako hostia.

Kapelu, ktorá hosťovala ešte pred koncertom napadla skupina agresívnych útočníkov, keď chceli vyvesiť dúhovú vlajku. Jeden z členov kapely skončil so zlomenou sánkou.

„Jeden z členov synth-punkového dua skončil po agresívnej konfrontácii zo strany partie návštevníkov Orlovne, ktorí skupinu „hrdinsky“ napadli v početnej prevahe, so zlomenou sánkou.“ píše portál Hudba.sk na svojom webe.

„Dôvodom fyzického útoku bolo podľa predchádzajúcej slovnej roztržky vyvesenie dúhovej vlajky na pódiu, ktorou Berlin Manson na svojich koncertoch vyjadrujú podporu LGBTI+ ľuďom,“ dodáva.

Hudobník čaká na operáciu

Ten teraz leží v bratislavskej nemocnici, má podstúpiť operáciu. K incidentu sa vyjadril aj skalický klub, ktorý v statuse na Facebooku čin odsúdil a ubezpečil ľudí, že podobné situácie by sa už nemali opakovať.

„Z našej strany ako organizátora je nám to veľmi ľúto a do budúcnosti spravíme všetko preto, aby sa podobné incidenty už neopakovali a spoločne sme sa v Orlovňa Skalica cítili kultúrne a užili si každý jeden koncert, každej jednej skupiny,“ píše klub na sociálnej sieti.

K incidentu vydala stanovisko aj kapela Slobodná Európa, ktorá taktiež násilný čin odsúdila. „Ako je o nás všeobecne známe z našich postojov a vyjadrení, sme skupina, ktorá sa výrazne vymedzuje voči akýmkoľvek prejavom nacizmu, rasizmu, xenofóbie a homofóbie,“ píše kapela.

„Z toho dôvodu máme na našich koncertoch už dlhodobo pokoj od podobných prejavov. Až do sobotného koncertu v Skalici, na ktorý zavítalo aj pár homofóbnych primitívov, ktorý fyzicky napadli skupinu Berlin Manson a spevákovi spôsobil ťažké zranenie,“ pokračuje legenda slovenskej punkovej scény „Je nám to veľmi ľúto, chlapcom z Berlín Manson sa veľmi ospravedlňujeme, prajeme všetko dobré a skoré uzdravenie. Zároveň by sme radi odkázali všetkým náckom, ktorí stále nepochopili, že naša skupina patrí na opačnú stranu barikády, aby na naše koncerty nechodili. Nie ste u nás vítaní,“ dodáva.

Napadnutie hudobníka v jednom z klubov v Skalici preveruje polícia

Napadnutie hudobníka už preveruje aj polícia. V tejto veci prijala trestné oznámenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Polícia prípad preveruje s podozrením na ublíženie na zdraví a výtržníctvo. „Vzhľadom na vykonávanie prvotných úkonov zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila pre TASR Linkešová.