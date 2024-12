Zisťovali sme, koľko času máte pred Vianocami na výber balíčka z výdajných boxov: Problému sa vyhnete jednoducho

Do najkrajších sviatkov roka zostávajú posledné dni a ak v tomto rušnom období ani neviete, kde vám hlava stojí, možno ste úplne zabudli na nejaký ten darček pre blízkych. Ešte stále nie je neskoro, no mali by ste vedieť, že keď vám príde zásielka do výdajného boxu, mali by ste sa poponáhľať. Nebude tam na vás čakať večne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Objednávok je v tomto období veľa, a preto sme zisťovali, koľko času máte pred Vianocami na to, aby ste si vyzdvihli balíček z výdajného boxu, kam vám ho doručili. Aby sa náhodou nestalo, že tento čas prešvihnete. Skvelou správou je, že ak to náhodou nestíhate, viete si úložnú dobu predĺžiť.

Ak to nestíhate, konajte

„Doba uloženia v BalíkoBOXoch Slovenskej pošty je aktuálne dva dni,“ prezradila pre interez vedúca odboru marketingu Lenka Kalafut. „Pokiaľ klient potrebuje viac času na vyzdvihnutie balíka, odporúčame smerovať vyzdvihnutie balíkov buď na pobočku Slovenskej pošty, alebo do PoštaPOINT-u,“ dodala. V týchto prípadoch máte na vyzdvihnutie 18 alebo 10 dní.

Ak ste si objednali balíček s doručením do AlzaBoxu, mali by ste vedieť, že ku každému z nich pristupuje spoločnosť individuálne a podľa jeho vyťaženia upravuje dobu pre vyzdvihnutie zásielok, spomenula pre interez PR manažérka Alzy Eliška Čeřovská. „Tento prístup nám umožňuje obslúžiť čo najviac zákazníkov v priebehu náročného vianočného obdobia,“ vysvetlila situáciu.

„Bežná úložná doba v AlzaBoxoch je dva dni od doručenia zásielky s možnosťou jednoduchého predĺženia doby vyzdvihnutia napríklad v našej mobilnej aplikácii. Pokiaľ si objednávku v priebehu tejto doby nevyzdvihnete, zásielku stiahneme späť a vrátime vám peniaze,“ upozornila.

Minimálne jeden deň od doručenia

„Vianočná úložná doba v AlzaBoxoch môže byť o niečo kratšia než obvykle. Zákazník má aktuálne na vyzdvihnutie svojej objednávky čas minimálne jeden deň od doručenia. Odporúčame sledovať stav objednávky a vyzdvihnúť zásielku čo najskôr, aby ste predišli prípadným komplikáciám a aby sme mohli čo najrýchlejšie doručiť tovar aj ostatným zákazníkom,“ uzavrela Čeřovská.

Čo sa týka samoobslužných výdajných miest Z-BOX od Packety, od 7. 11. 2024 máte na vyzdvihnutie zásielky zo Z-BOXu 2 kalendárne dni. „Predĺženie je možné maximálne o 1 deň, a to na celkové 3 kalendárne dni,“ uvádza Packeta na svojom webe. Ku skráteniu úložnej doby zásielok pristúpila na svojich výdajných miestach.

Takže ak očakávate svoje balíčky, riaďte sa inštrukciami, ktoré po doručení do výdajného boxu dostanete, aby sa vám náhodou nestalo, že sa k očakávaným darčekom nedostanete včas.

Zisťovali sme aj to, ako sú na tom kuriérske spoločnosti. Pripravili sme pre vás prehľad a ak chcete, aby vám prišli darčeky do Vianoc, zapíšte si tieto dátumy.