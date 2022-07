Poslanec Milan Kuriak zdieľa na Facebooku príručku cudnosti ženy. Žiadne obtiahnuté oblečenie či krátke sukne

Vo svete slovenskej politiky nie je sexizmus novinkou. V popredí figurujú hlavy politických strán Boris Kollár, Róbert Fico so svojím výrokom o ringu, kde ako reakciu na kauzu s eurofondami poslal poslankyne Ďuriš Nicholsonovú a Bittó Cigánikovú do „pekného ringu s pieskom a vodou“, kde by si to mohli „rozdať“.

Minister práce Milan Krajniak zase do statusu na sociálnej sieti Facebook napísal: „S manželkou sa skvele dopĺňame. Ja sa vyzlečiem, ona vyperie, ja vstanem z postele, ona ustelie, ona uvarí, ja zjem.“

Aj Milan Kuriak z koaličnej strany OĽANO sa svojím statusom pripísal ku kandidátom na Sexistický kix, ktorý sleduje sexizmus v reklame i slovenskej politike. Vo svojom príspevku totiž zdieľa návod pre ženy, ktoré si majú počas leta zachovať cudnosť. V popise príspevku pripisuje: „U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem…o to zaražajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich ,,módne“ doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zaražajúce a na zamyslenie…“

Pot na tvári nepôsobí žensky, vyhnite sa výstrihom, radí poslanec

V príspevku prezdieľava katolícka stránka Slovenský dohovor za rodinu manuál, v ktorom sa uvádza návod pre ženy, ktoré majú byť cez leto „cudné a dôstojné“.

V tomto príspevku nájdeme niekoľko zarážajúcich bodov, ako napríklad nenosiť výstrih ani tričko, ktoré odhaľuje výstrih pri predklone, vyhýbanie sa obtiahnutému oblečeniu či krátkym sukniam, ktoré by „sa pri sede nemali vyzdvihovať na stehne“. Ďalej uvádza body ako nosenie osviežujúceho spreja na tvár, nakoľko „prepotený vzhľad nepôsobí žensky.“

Pod celým príspevkom stránka dopĺňa: „Cudné obliekanie nemusí popierať našu krásu. Práve naopak, čistota v obliekaní zvýrazňuje našu krásu aj ženskosť.“

V konverzácii sa pod príspevkom objavilo množstvo kritických komentárov, ktoré upozorňujú na výrazný sexistický charakter celého textu. K téme sa vyjadrilo aj niekoľko veriacich, ktorí taktiež upozorňujú na to, že s textom nesúhlasia. Medzi komentármi sa objavilo napríklad: „Ženy nemôžu za to, aký človek ste vy vo vnútri,“ či „Veď seď doma na zadku,.. keď sa nevieš ovládať.“

Celý príspevok nájdete na tomto odkaze.

Samotný poslanec sa ku kritike vyjadril nasledovne: „Počas niekoľkých rokov, ako som na Facebooku, sa mi do môjho profilu medzi priateľov rôznymi spôsobmi ‚vloudili‘ niektorí ľudia, s ktorými názormi a pohľadmi na svet sa nikdy nestotožním. Ja iný byť nemienim, a v boji pri hlavne hodnotových a prolive témach neuhnem. Poprosím hlavne Vás s ultra progresivnými názormi, aby ste zrušili so mnou priateľstvo.“