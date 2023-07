Žene sa na jazyku urobila hrčka, keď ju lekári preskúmali, ostali v šoku. Zvláštny útvar bol plný kyseliny

Vždy, keď sa nám na tele objaví niečo, čo tam nepatrí, naše prvé kroky by mali smerovať k lekárovi, ktorý buď určí diagnózu, alebo odporučí ďalší postup. Často sa ale stáva, že chvíľu počkáme, ak to nie je akútne, a dúfame, že tak rýchlo ako problém nastal, aj odíde. Nie vždy to ale platí.

Vyrážka plná kyseliny

72-ročná žena vyhľadala lekárov s tým, že už pol roka má na vrchnej strane jazyka drobný, asi dvojmilimetrový útvar — hrčku. Tá spôsobovala žene bolesť pri rozprávaní či prehĺtaní. Počas celej doby útvar nemenil svoju veľkosť ani svoju bielu farbu, uvádza IFL Science.

Lekári ostali v šoku. Išlo o stav popisovaný ako orálna fokálna mucinóza. Ide o veľmi zriedkavú léziu mäkkých tkanív, ktorá sa vyznačuje nadmernou produkciou kyseliny hyalurónovej. Ide o dobre známu kyselinu z kozmetických prípravkov, ale prirodzene sa nachádza aj v telesných tekutinách, nájdeme ju napríklad v očiach či kĺboch a pôsobí ako vankúš pre tkanivá.

Zriedkavý prípad

U ľudí s orálnou fokálnou mucinózou vzniká kyselina hyalurónová rozkladom spojivových tkanív a nahromadená tekutina potom vytvára hrudky.

Problémom je, že ide o mimoriadne vzácny stav. Autori, ktorí k prípadu vytvorili kazuistiku uverejnenú v The American Journal Of Dermatopathology, uviedli, že v literatúre sa nachádza zdokumentovaných len 100 prípadov, z ktorých väčšina sa vyskytuje na tvrdšom podklade ako je horné podnebie či ďasno. Výskyt orálnej fokálnej mucinózy našli dovtedy iba u 7 ľudí.

Pacientke teda útvar operačne odstránili a pri analýze tkaniva našli všetky znaky toho, aby potvrdili túto diagnózu. Našťastie, pri následnej kontrole po 10 mesiacoch sa pacientke hrčka nevrátila.

Lekári pre IFL Science poznamenali, že vždy, ak si spontánne nájdeme hrčku na akejkoľvek časti ľudského tela, nielen na jazyku, nie je to normálny stav a je vhodné navštíviť lekára, ktorý stanoví následný postup.