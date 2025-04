Žena si kúpila pozemok za 22-tisíc a developer tu omylom postavil dom za pol milióna, skončila v slzách. Situácia sa zvrtla

Čo by ste povedali, ak by ste si kúpili pozemok za pár tisíc a neskôr by ste zistili, že na ňom vyrástol dom v hodnote pol milióna bez toho, aby ste zaň dali čo i len cent? Táto predstava znie dobre, ale v realite priniesla Anne Reynolds len starosti.

Istá Anne Reynolds si ešte v roku 2018 kúpila v aukcii pozemok na Havaji a zaplatila zaň 22 500 dolárov, čo predstavuje približne 21 560 eur. Mala s ním jasné plány, chcela tu postaviť dom, ktorý by jej zároveň mohol slúžiť aj pri podnikateľských ambíciách, vysvetľuje portál Business Insider.

Tento pozemok si nevybrala náhodne. Keďže sa prezentuje ako energetická koučka, pozemok, ktorý hľadala, musel spĺňať isté atribúty, ako sama povedala, napríklad mal byť v súlade s jej znamením zverokruhu. Ako sa hovorí, kto hľadá, nájde. Tým u Anne všetky starosti ešte len začali.

Andy Vermaut shares:A woman purchased a vacant Hawaiian lot for about $22,000. She was surprised to see a $500,000 home was built on it by mistake: Annaleine “Anne” Reynolds was waiting for the right time to do something with the… https://t.co/yb1lrIXNWa Thank you. pic.twitter.com/f7kKdpYj4W

