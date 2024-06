Žena padala vo výťahu 75. poschodí a prežila. Tento „svetový rekord“ už asi nikto neprekoná, smrti unikla o vlas

Bol 28. júl 1945 a mestom New York otriasla zvláštna nehoda. Do budovy Empire State Building narazil bombardér B-25 počas letu v hmle, pričom nehoda si vyžiadala životy 14 ľudí. Počas tohto incidentu sa ale udial aj jeden Guinnessov rekord.

O tejto nehode sme vám v minulosti priniesli podrobný článok. Aj v ňom spomíname ženu menom Betty Lou Oliver, ktorá prežila nielen náraz, ale aj následný pád vo výťahu, ktorý by sa za mnohých iných okolností rovnal smrti.

28. júla 1945 poručík Smith vyrazil na rutinnú misiu. Let z vojenského letiska Bedford v štáte Massachusetts na letisko LaGuardia v New Yorku mal byť pre skúseného pilota menej ako cvičením. V to dopoludnie bolo jediným nepriateľom počasie.

New York bol zahalený v hustej nízkej hmle. Smith preto dostal od letových dispečerov rozkaz zmeniť miesto pristátia na letisko Newark v New Jersey. Zmena letu okrem iného znamenala, že Smith bude musieť ako hlavný pilot s bombardérom B-25 Mitchell preletieť cez Manhattan, a to napriek varovaniu, že mrakodrapy v srdci New Yorku sú pre hmlu prakticky neviditeľné, píše NPR.

Smith pre lepšiu viditeľnosť letel čo najnižšie. Pred bombardérom sa zrazu objavil mrakodrap Chrysler Building, ktorý sa Smithovi podarilo obletieť. Mal však zamieriť vľavo, dezorientovaný hmlou ale manéver urobil doprava. O 9:40 dopoludnia vojenský bombardér vráža do najvyššej budovy sveta.

Bombardér do Empire State Building narazil medzi 78. a 80. poschodím. Náraz vytvoril v severnej strane mrakodrapu 5 metrov širokú a 6 metrov vysokú dieru.

Ako píše IFL Science, 20-ročná Betty Lou Oliver pracovala v budove ako operátorka výťahu. Keď lietadlo narazilo, vymrštilo ju z výťahu a následný požiar jej spôsobil popáleniny. Keď k nej prišli zdravotníci, rozhodli sa ju dať do jedného z výťahov a poslať dole. Netušili však, že náraz poškodil laná. Keď sa výťah dal do pohybu, lano, ktoré ho držalo, sa pretrhlo a výťah začal padať 75 poschodí.

Betty Lou Oliver povedala, že mala pocit, že ide vzlietnuť a rukami sa musela zapierať o steny výťahu, aby sa nevznášala. To že pád prežila, bolo neuveriteľné šťastie a kombinácia okolností. Po prvé, tlak vzduchu v tesnej šachte pravdepodobne spomalil výťah pri dopade. Taktiež aj potrhané laná v suteréne šachty mohli spomaliť náraz a svoju rolu tiež mohlo zohrať aj to, že Betty ležala, čím sa energia nárazu rozložila. Napriek tomu utrpela mnohé zranenia ako zlomeniny v oblasti panvy, zlomenie chrbtice a tiež v oblasti krku.

