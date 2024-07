Zdvihnite hlavu k nočnej oblohe: Odohráva sa na nej fascinujúce divadlo, Perzeidy už o pár dní dosiahnu svoje maximum

Každoročne sa na letnej oblohe odohráva fascinujúce divadlo, ktoré už o niekoľko dní dosiahne svoje maximum. Najznámejší meteorický roj bude počas tohto roka možné najlepšie vidieť v noci z nedele 11. na pondelok 12. augusta.

Perzeidy môžeme sledovať už od 17. júla do 23. septembra. Najkrajší však bude počas prvých dvoch augustových týždňov, píše portál Veda na dosah.

Každoročné divadlo

Roj je možné pozorovať rok čo rok, a to približne s rovnakou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Perzeidy sú aktívne od asi polovice júla do polovice augusta, jednotlivé meteory sa ale objavujú až do polovice septembra.

Podľa Fyzikálneho ústavu v Opave však ich pozorovanie nie je až také jednoduché. „Za pozorovaním je potrebné vycestovať ďaleko od miest, do oblastí s minimom rušivého svetelného znečistenia,“ upozorňuje.

Meteory sú jasne viditeľné, farebné a ich jedinečnosť z nich robí zrejme najobľúbenejší meteorický roj na severnej pologuli.

Názov roja je odvodený od súhvezdia Perseus, z ktorého smeru meteory zdanlivo vylietajú. „Meteoroidy roja Perseid vstupujú do atmosféry rýchlosťou 59 km/s a začínajú žiariť vo výške okolo 120 km nad povrchom Zeme. Pohasínajú o desiatky kilometrov nižšie, v prípade väčších aj menej ako 80 km nad zemským povrchom,“ vysvetľuje ústav.