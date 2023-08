Uvidíme až 80 meteorov za hodinu: Čaká nás nádherné vesmírne divadlo, Perzeidy už o pár dní dosiahnu svoje maximum

Meteorický roj Perzeidy je každoročne sa opakujúce vesmírne divadlo, ktoré tento rok dosiahne svoje maximum v noci z dvanásteho na trinásteho augusta, informuje Fyzikálny ústav Sliezskej univerzity v Opave vo svojej tlačovej správe.

Počas spomínanej noci, najmä od polnoci do štvrtej hodiny rannej, budeme môcť pozorovať až 80 padajúcich meteorov za hodinu, z ktorých by malo byť za ideálnych podmienok 10 až 20 naozaj jasných.

Roj je aktívny už teraz

Roj síce dosiahne svoj vrchol až počas spomínanej noci, no aktívny je už teraz. Deje sa tak totiž každý rok, od 17. júla až do 24. augusta. „Za pozorovaním je potrebné vycestovať ďaleko od miest, do oblastí s minimom rušivého svetelného znečistenia,“ píše opavský Fyzikálny ústav.

Názov roja je odvodený od súhvezdia Perseus, z ktorého smeru meteory zdanlivo vylietajú. „Meteoroidy roja Perseid vstupujú do atmosféry rýchlosťou 59 km/s a začínajú žiariť vo výške okolo 120 km nad povrchom Zeme. Pohasínajú o desiatky kilometrov nižšie, v prípade väčších aj menej ako 80 km nad zemským povrchom,“ dodáva ústav. Podmienky na pozorovanie sú navyše tento rok ideálne, keďže Mesiac bude vo fáze úzkeho kosáka a nebude tak príliš osvetľovať nočnú oblohu.