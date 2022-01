Zatmenie Slnka či prach z Halleyho kométy. Unikátne nebeské úkazy, ktoré môžeme pozorovať v roku 2022

O pozorovanie nebeského divadla na oblohe nebude núdza ani v tomto roku. Český astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave už tradične pripravil prehľad najvzácnejších úkazov, ktoré bude možné zachytiť aj z územia Slovenska a Česka.

Ak hľadáte nový druh zážitku, možno vám učaruje tajomný vesmír a predstavenia, ktoré nám ponúka. Ich pozorovanie prináša viacero výhod – môžete vyraziť do prírody, stráviť čas s blízkymi alebo v kľude osamote, či zažiť nezameniteľné chvíle pod rozsvietenou nočnou oblohou. Tu je niekoľko tipov na astronomické udalosti počas celého roka 2022.

Januárový ohňostroj na oblohe

Petr Horálek označil tento úkaz za januárový nebeský “ohňostroj” a ako možno už tušíte, ide o jeden z najbohatších meteorických rojov – Kvadrantídy. Aktívny má byť od začiatku mesiaca do prvej tretiny. “Pri dobrom počasí sa môže reálne počítať s pozorovaním okolo 60-80 meteorov za hodinu, a to najmä zavčas ráno ďaleko od miest,” uvádza Horálek.

“Marcová žiara pre fajnšmekrov”

Tento prívlastkom použil Petr Horálek k javu, ktorý sa nazýva zvieratníkové, alebo ak chcete, zodiakálne svetlo. Označuje prach, ktorý sa nachádza v okolí Slnka a je rozptýlený slnečným žiarením. Ak ho túžite vidieť, budete mať možnosť koncom mesiaca v prvej polovici noci. Horálek však upozorňuje, že sa musíte nachádzať na tmavom mieste. Odporúčame vám preto navštíviť parky tmavej oblohy, čo je označenie pre najtmavšie miesta. Áno, nájdeme ich aj na Slovensku, kde presne, sa dočítate v našom článku.

Teplé noci s padajúcimi hviezdami

Podmienky na sledovanie obľúbeného meteorického roju Lyridy budú najideálnejšie v druhej polovici noci z 22. na 23. apríla, čo vychádza z piatka na sobotu. Noci už v tomto období budú teplejšie, a tak toto môže byť pre vás skvelý tip, ako stráviť jednu z nich, či už vo dvojici alebo v kruhu najbližších či priateľov. Noci pod holým nebom majú svoje nezameniteľné čaro, o to väčšie, ak sa vám podarí zachytiť napríklad aj tento jav.

Čiastočky prachu Halleyho kométy na oblohe

Petr Horálek upozornil na zaujímavý a kontroverzný fakt, ktorý sa spája s predposledným návratom Halleyho kométy, ktorý sa uskutočnil v roku 1910. Zem prechádza dvakrát do roka prúdom ľadovo-prachových meteorov, ktoré pochádzajú práve zo spomínanej kométy. V minulosti sa rozšírila poplašná správa, podľa ktorej sa má zemská atmosféra pri prechode týmto prúdom otráviť a ak ľudia nepožijú špeciálny liek, budú otrávení. Asi už tušíte, kto boli autori tohto hoaxu. Nemusíte sa obávať, nič také nám nehrozí. Práve naopak. V noci z 5. na 6. mája dosiahne roj Eta-Aquaridy maximum a zmysel ho má sledovať po tretej hodine ráno.

“Svietiace” nočné oblaky

Ďalším z mimoriadne príťažlivých nebeských javov sú nočné svietiace oblaky, ktoré dokážu dať oblohe skutočne dramatický vzhľad. Horálek predpovedá, že by sme sa tento rok mohli dočkať fantastického nebeského divadla, pri ktorom by tieto mraky zahltili celú oblohu. Tento jav sa považuje za unikátny a byť jeho svedkom musí byť zážitkom. Pozorovať svietiace nočné oblaky budete môcť počas celého júna a až do polovice júla.

Uvidíme naraz všetky planéty

O unikáty tento rok núdza nebude. Jún prinesie hneď ďalší. Naskytne sa nám totiž pohľad na všetky planéty, ktoré sú pozorovateľné voľnými očami a Mesiac v jeden a ten istý moment. Toto divadlo sa už nezopakuje až do roku 2036, preto by ste si termín 24. júna mali zapísať do svojich kalendárov. Budete si však musieť privstať, no sľubujeme, že to bude stáť za to.

Magický spln

Tento spln je výnimočný tým, že Mesiac bude uhlovo najväčší z celého roka. 13. júla sa vám naskytne zaujímavý pohľad na Mesiac, pri ktorom budete mať pocit, že je až príliš blízko. Nemusíte sa však obávať. Horálek dokonca zdôrazňuje, že aj keď pôjde o uhlovo najväčší spln tohto roka, stále neuvidíte obrí Mesiac. Každopádne toto divadlo bude tiež stáť za to.

Mliečna cesta rozžiari oblohu

Pozorovanie Mliečnej cesty si môžete vychutnať v strede letných prázdnin. Noci sú v tomto období teplé, tak máte ideálnu možnosť vyraziť do prírody a vyskúšať aj takýto nevšedný zážitok. Ako informuje Horálek, naša galaxia vám ukáže svoj najkrajší úsek najideálnejšie presne na prelome júla a augusta alebo na prelome augusta a septembra.

Čiastočné zatmenie Slnka

Október prinesie jeden z najobľúbenejších pozorovacích javov medzi bežnou verejnosťou. Dobrou správou je, že aj na území Slovenska a Čiech sa nám naskytnú výborné podmienky. Konkrétne 25. októbra u nás budeme môcť vidieť zakrytých viac ako 40 % slnečného disku. Maximálne fáza zatmenia nastane v Bratislave o 12:22 a v Košiciach o 12:27.

Koniec roka prinesie mimoriadnu udalosť

Núdza o zaujímavý úkaz nebude ani ku koncu roka. 1. decembra bude Mars najbližšie k Zemi a o týždeň neskôr dosiahne svoju najväčšiu jasnosť. V tom istom čase, teda 8. decembra, sa dočkáme podľa Horálka aj ešte vzácnejšieho javu. V skorých ranných hodinách Mesiac prekryje Mars. Nazval to mimoriadnou udalosťou a dodal, že Mesiac bude Mars zakrývať približne okolo šiestej hodiny. Na pozorovanie vám navyše postačí iba malý ďalekohľad. Tak čo hovoríte, oplatí sa privstať si?