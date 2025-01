Zaletíte si len za 17 eur, na noc vám stačí 5,50 eura: Našli sme letenky za „pár šupov“, sú najlacnejšie, aké si viete kúpiť

Ak chcete vedieť, ako na lacné cestovanie, my vám v tom veľmi radi poradíme. Pozreli sme sa aktuálne na najlacnejšie letenky a ich ceny skutočne začínajú na pár eurách.

Objavili sme jednosmerné letenky už od 17 eur, za túto cenovku sa dostanete do Londýna alebo Skopje. Detailnejšie sme sa pozreli práve na hlavné mesto Severného Macedónska.

Ste tam za 90 minút

Za spomínanú sumu si do Skopje zaletíte priamo z Bratislavy nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá príjemných 90 minút. Na výber máte z viacerých termínov, napríklad 5. februára alebo 12. marca, no počas týchto mesiacov je ich dostupných ešte oveľa viac.

Tam aj späť pod 40 eur

Ceny spiatočných leteniek na február a marec sú taktiež priaznivé. Najlacnejšie začínajú len na 35 eurách. Nás zaujali letenky s odletom 5. februára a návratom 12. februára.

No aj tu platí, že za týchto pár eur máte na výber z množstva termínov, takže je len na vás, kedy a na aký dlhý výlet sa vyberiete.

Ani ubytovanie nemusí zruinovať váš rozpočet

Pozreli sme sa aj na ponuky ubytovania v meste Skopje. Držali sme sa spomínaného termínu od 5. februára, ktorý sme zadali do vyhľadávača známeho ubytovacieho portálu a najlacnejšie ponuky aktuálne začínajú na 11 eurách za dve osoby za noc, čo vychádza na 5,50 eura na jedného. V tomto prípade ide o lôžko v 10-lôžkovej zmiešanej zdieľanej izbe. Lacných ponúk ubytovania v hosteloch tu nájdete oveľa viac. Zaujímali nás však aj súkromné izby.

Len za 17 eur pre dvoch na noc sme objavili izbu s manželskou posteľou, ubytovanie sa navyše nachádza len niečo cez kilometer od centra. Do 20 eur je ponúk v tejto kategórii viacero.

Čo robiť v Severnom Macedónsku?

Ak sa sem vyberiete, určite si vyhraďte čas na samotné Skopje. Má čo ponúknuť milovníkom histórie, ale aj ľuďom, ktorí chcú len načerpávať multikulturálnu atmosféru. Spomeňme napríklad pevnosť Kale, víťazný oblúk, neďaleký akvadukt, či kaňon Matka. Určite nezabudnite ochutnať miestnu gastronómiu, alebo sa len tak stratiť v miestnych uličkách.

Nesmieme zabudnúť spomenúť ani Ochridské jazero, ktoré je európskym unikátom a užijete si pri ňom atmosféru ako pri mori.

