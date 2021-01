Začalo sa skríningové testovanie Slovenska. Prihlasovanie sa na antigénové testovanie však nefunguje

Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom nedeľňajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič, zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.

Slováci sa pretestujú na ochorenie COVID-19 v kontinuálnom testovaní, ktoré sa začalo dnes 18. januára a skončí sa 26. januára. Občania môžu využiť rôzne možnosti toho, kde sa nechajú otestovať. Testovanie nie je povinné, Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov SR o pretestovanie.

“Môžu využiť rôzne možnosti, kde sa otestovať buď antigénovými, alebo PCR testami. Prosíme o pomoc samosprávy, ktorým finančne i materiálne pomôžeme, dodáme testy, aby zabezpečili možnosť svojim obyvateľom sa dať otestovať,” dodal Krajčí. Uistil, že testov je dostatok.

Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška.

Problém s prihlasovaním sa na test

Stránka korona.gov, kde sa môžu ľudia prihlasovať na konkrétny termín otestovaním antigénovým testom má výpadok a prihlasovanie nefunguje. Kto sa stihol prihlásiť ešte včera po alebo počas tlačovej konferencii a zvoliť si dnešný dátum, urobil zrejme dobre. Dnes ráno stránka nefungovala a zrejme sa pracuje na odstránení technického problému. Ak sa chcete ísť dať otestovať napríklad dnes, zrejme to budete musieť urobiť bez objednania, prípadne sledovať, či už je stránka opäť funkčná. Otváracie hodiny odberových miest vo vašom mieste nájdete na stránke korona.gov.

Minister Krajčí včera zdôraznil, že výzvu odberovým miestam, aby testovali aj počas víkendu, spustil ešte v piatok 15.1. Dá sa teda očakávať, že mnohé odberové miesta predĺžia činnosť, prípadne otvoria aj počas víkendu, aby sa mohli ísť dať otestovať aj pracujúci ľudia.

Odberové miesta budú podľa jeho slov za každý vykonaný test dostávať päť eur. Ak vyrieši technický problém z hľadiska štátnej pomoci, tak garantuje, že zamestnávateľ dostane zadarmo testy do svojej firmy a preplatené náklady na jeden test vo výške 3 až 3,50 eura. “Vidím svetlo na konci tunela, keď budeme postupovať takýmto spôsobom, tak na Veľkú noc budeme môcť stráviť svoj čas s blízkymi tak, ako sme to už rok nezažili,” hovorí minister práce.

Matovič oznámil, že uznesenie vlády schválili všetci členovia kabinetu s výnimkou vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí).