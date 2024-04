Začala sa púť pochodne: V antickej Olympii sa rozhorel oheň pre OH v Paríži, museli však použiť záložný plameň

V antickej Olympii v Grécku sa v utorok predpoludním rozhorel oheň pre tohtoročné olympijské hry. Oficiálne sa tak začala púť pochodne, ktorá v Paríži vyvrcholí 26. júla pri oficiálnom otvorení 33. novodobých olympijských hier. V stredu Francúzi oslávia rovných 100 dní do začiatku OH.

Oheň počas slávnostného ceremoniálu zapálila herečka v úlohe starogréckej kňažnej. Tradičný symbol hier mala vzkriesiť starodávnou metódou – pomocou zrkadla a slnečných lúčov. Zamračené počasie to však neumožnilo, organizátori slávnosti tak použili „záložný plameň“, ktorý na rovnakom mieste zapálili v pondelok počas nácviku. Prvým členom štafety s pochodňou bol úradujúci olympijský šampión vo veslovaní Stefanos Douskos, po ktorom oheň prevzala niekdajšia francúzska plavkyňa Laure Manadouová, v Aténach 2004 trojnásobná olympijská medailistka.

