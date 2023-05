Zabudnite na slnečné dni. Počasie sa výrazne zhorší, pripravte sa na dážď a búrky

Po príjemnom predĺženom víkende čaká naše územie v priebehu dnešného dňa ďalšia, pomerne výrazná zmena počasia, ktorá na viaceré miesta prinesie dážď, informuje portál iMeteo

„Počasie na Slovensku bude pod vplyvom studeného frontu. Ten sa bude nachádzať nad naším územím a priamo nad nami sa bude vlniť, keďže ďalej, smerom na východ, ho nepustí tlaková výš, ktorá sa rozkladá nad východnou Európou,“ píše portál.

„Na tomto studenom fronte tak budú vznikať jednotlivé zrážkové vlny, ktoré prinesú aj výdatnejšie zrážky. Spočiatku však dnes treba počítať aj s možnými búrkami. Už krátko popoludní sa môžu tvoriť prehánky či búrky, pričom ich najvyššia pravdepodobnosť je v oblasti Žilinského a čiastočne aj Trenčianskeho kraja. Pôjde o izolované búrky, ktoré prinesú silnejší dážď a ojedinele aj krúpy,“ informuje.

„V druhej polovici dnešného popoludnia sa začnú od juhozápadu nad naše územie nasúvať výraznejšie zrážky, ktoré postupne prinesú nad celé západné a severozápadné Slovensko dážď, ktorý bude výdatnejší. Ešte do polnoci však začnú zrážky od západu ustávať,“ píše vo svojej predpovedi.

Pršať by malo prestať až vo štvrtok

„V noci sa zrážky presunú nad centrálne Slovensko, kde sa začnú vytvárať ďalšie výraznejšie zrážkové vlny. Pršať by na našom území malo prestať až vo štvrtok,“ píše iMeteo.

„Podľa aktuálnych prepočtov numerických modelov by malo najviac zrážok spadnúť v centrálnej časti Slovenska a na severe. Spadnúť by malo od 20 do 40 mm zrážok. Zrážky sa očakávajú aj na západnom či východnom Slovensku, no úhrny sa budú pohybovať do 20 mm. Po slnečnom, predĺženom víkende tak vyťahujte dáždniky. Nadchádzajúce hodiny totiž budú upršané a chladnejšie,“ dodáva portál.