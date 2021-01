Zabudnite na 8-hodinové sedenie za stolom. Tieto veci nesmú v roku 2021 chýbať vo vašej kancelárii

Keďže v práci trávime množstvo času, je dôležité, aby sme sa cítili komfortne. Pandémia koronavírusu má obrovský dopad na nás ako jednotlivcov, na spoločnosť, ale aj na pracovnú silu. Aj keď je momentálne zrejme ťažké si to predstaviť, kríza sa raz skončí a všetko sa vráti do starých koľají. V kanceláriách však nastanú zmeny, ktoré budú tzv. nový normál.

Naše obývačky a kuchyne sa v posledných mesiacoch premenili na kancelárie. Home office sa síce stal bežnou súčasťou pracovného života, no kancelárske priestory majú svoje čaro. Po niekoľkých mesiacoch sa snáď už čoskoro môžeme tešiť na príjemnú zmenu. Domáce oblečenie vymeníme za niečo trochu formálnejšie, rannú kávu si konečne budeme môcť vychutnať spolu s kolegami. Návrat do známych priestorov je vzrušujúci, najmä, ak sú vybavené množstvom nasledujúcich kúskov.

Hygiena na prvom mieste

Kancelárie, ktoré chcú zvládnuť pandémiu a návrat svojich zamestnancov by mali investovať do dlhodobých vylepšení dizajnu, ktoré postavia hygienu a bezpečnosť do centra diania na pracovisku. Odborníci naznačujú, že ideálne je zamerať sa na zvýšenie dôvery pracovníkov, zníženie počtu zamestnancov v kancelárii v rovnakom čase a dlhodobé úpravy, ktoré kladú hygienu na prvé miesto. V tom vám určite pomôže bezdotykový dezinfekčný stojan od AJ Produkty. Bezpečnosť zamestnancov je prvoradá a bezdotykový systém dezinfekcie je určite niečo, čo v modernej kancelárii nesmie chýbať.

V prvej fáze obnovenia kancelárskeho života je potrebné rozptýliť akékoľvek obavy a zabezpečiť, aby boli zamestnanci v bezpečí. Možno nebude prekvapením, no mnoho z nás bude viac preferovať súkromie pred otvoreným priestorom, v ktorom sedí a pohybuje sa množstvo kolegov. Open space bol pred pandémiou veľmi populárny, no vystriedajú ho súkromné kancelárie, ktoré ľahko vytvoríte aj na vašom pracovisku.

Jednoduché riešenia a návrat k súkromiu