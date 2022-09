Zabila a stiahla z kože huskyho, pózovala s ním s úsmevom: Žena sa pochválila úlovkom, myslela si, že ide o vlčie mláďa

V dnešnej dobe sociálnych sietí mnohí ľudia zdieľajú na internete fotografie z rôznych činností, aby sa pred svojimi priateľmi „pochválili“. V tomto prípade to bolo ale skôr na škodu, než na úžitok. Amber Rose so svojimi fotografiami v uplynulých hodinách obletela médiá. Pózovala totiž na nich s vlkom stiahnutým z kože. Alebo aspoň to si myslela. V skutočnosti totiž išlo o sibírskeho huskyho, informuje New York Post.

Amber Rose pochádzajúca z Montany uverejnila na svojom facebookovom profile fotografie, na ktorých sa doširoka usmieva pri tom, ako drží v rukách zakrvavené mŕtve zviera, navyše stiahnuté z kože.

@MontanaFWP Amber Rose here hunted, shot, AND SKINNED a HUSKY.. not a wolf, an obvious #HUSKY. Also the fact that she is calling it a “pup” concerns me that she thinks it’s ok to hunt young animals which, as you know, is not good for an areas eco system #revokeherlicense pic.twitter.com/hPNLzBzbJq

— Tracy 🖤🏳️‍🌈 (@impurrfectwitch) September 26, 2022