Zabil 37 dievčat, mohla byť jednou z jeho obetí. Elena sa vydala za sériového vraha a porodila mu dieťa

Či už sa pozrieme na Teda Bundyho alebo Charlesa Mansona, v prípade takmer každého sériového vraha sa nájde žena, ktorá sa do neho zaľúbi bez ohľadu na jeho minulosť. Inak to nebolo ani v prípade Eleny, ktorá sa zamilovala do muža, ktorý o sebe tvrdí, že má na rukách krv viac ako 100 dievčat. Dokonca s ním má aj dieťa.

V článku sa dozviete aj: kto bol Sergej Tkač;

ako sa s Elenou spoznali;

prečo sa Elena rozhodla, že sa za sériového vraha vydá;

ako napokon ich vzťah dopadol.

Patril medzi najhorších sériových vrahov v dejinách

Sergej Tkač sa do dejín zapísal ako Pologovský maniak, patril medzi tých najhorších sériových vrahov v dejinách. Podľa portálu Unilad za čias Sovietskeho zväzu pôsobil ako forenzný vyšetrovateľ v sibírskej oblasti. Svojej funkcie sa však musel vzdať po tom, čo sa prišlo na to, že falšuje dôkazy. To však ani zďaleka nebol jeho najhorší zločin. Po prepustení sa v roku 1982 presťahoval na Ukrajinu, kde sa opäť zamestnal v radoch polície.

Svoje schopnosti a znalosti využíval okrem iného aj na to, aby zakrýval stopy svojich vlastných brutálnych zločinov. Trvalo viac ako 20 rokov, kým ho napokon dolapili, v putách skončil v roku 2005. Tkač napádal a znásilňoval dievčatá vo veku od 8 do 18 rokov. Následne ich zavraždil a mal sex aj s ich mŕtvolami. Zločinec vraj zabíjal preto, lebo sa nedokázal vyrovnať s tým, keď ho žena odmietla. Inokedy tvrdil, že chcel v počte vrážd jednoducho predbehnúť iných sériových vrahov.

Oficiálne bol vyšetrovateľ obvinený zo znásilnenia a zavraždenia 37 dievčat, tvrdí však, že má na rukách krv viac ako 100 dievčat. Skôr, ako ho dolapili, polícia za jeho skutky neprávom odsúdila troch nevinných mužov. Jeden z nich vo väzení spáchal samovraždu po tom, čo ho obvinili z toho, že zavraždil svoju vlastnú dcéru. Ďalší podľa portálu Kyiv Post strávil za mrežami 7 rokov. K priznaniu ho polícia prinútila mučením. Ďalších prepustili, no aj keď boli nevinní, verejnosť ich vnímala ako vrahov a ich život bol v troskách.

Samotný Tkač žiadal, aby ho popravili. Súd však rozhodol, že bude žiť, no zvyšok svojho života strávi za mrežami. A práve tu stretol Elenu Bulkinu. V čase, keď sa zoznámili, bol vrah o 40 rokov starší ako ona (Elena mala len 23 rokov). Prvýkrát sa Elena o vrahovi dopočula z televízie v čase, keď mala len 16 rokov. Pokojne by sa mohla stať jednou z jeho obetí, ona sa však rozhodla, že bude jeho manželkou a začala mu do väzenia písať listy, ktoré pred odoslaním postriekala svojím parfumom. Časom ho začala za mrežami osobne navštevovať.

Vrah bol podľa nej neodolateľným mužom

Podľa portálu Mirror Elena vedela, že beštiálnym spôsobom zniesol zo sveta desiatky dievčat, to ju však od romantického vzťahu s Tkačom vôbec neodradilo. Ba práve naopak, považovala ho za neodolateľného muža a v roku 2015 sa za neho vydala. Tkač bol predtým ženatý už niekoľkokrát. Podľa portálu All That Is Interesting však každé z jeho manželstiev skončilo kvôli tomu, že sa k ženám správal kruto a okrem toho holdoval aj alkoholu.

Priznáva, že ju nezaujíma, čo vykonal v minulosti. Tkač jej za mrežami učaroval tým, že sa k nej správal ako pravý džentlmen. Elena sa nedávno objavila aj na Netflixe v dokumente Inside the World´s Toughest Prisons. V rozhovore priznala, že po tom, čo videla rozhovor s Tkačom, sa s ním chcela sama porozprávať, chcela ho lepšie spoznať. Trvala na tom, že počas natáčania dokumentu nesmie byť prítomná žiadna iná žena. Obávala sa totiž, že by bol pre všetky ženy naokolo Tkač príliš neodolateľný.

Porodila mu dieťa, no potom ho opustila, vraj zomrel na zlomené srdce

Zamilovanej dvojici sa v roku 2016 dokonca narodilo dieťa, malé dievčatko dostalo meno Elizaveta. Vzhľadom na to, že boli zosobášení, totiž mala dvojica každé dva mesiace povolenú 3-dňovú návštevu. Tkač však svoju dcéru nikdy nevidel, úrady Elene zakázali, aby ju vzala do väznice so sebou. Eleniny rodičia boli z toho, že má dieťa so sériovým vrahom, zhrození. Dokonca súdy žiadali, aby Elenu zbavili rodičovských práv.

Elena vždy tvrdila, že sa Sergeja nebojí a to, čo vykonal, jej nerobí vrásky na čele. „Nemám strach, no je dobré, že sa ho iné ženy boja. Znamená to, že mám menej súperiek,“ vyjadrila sa podľa All That Is Interesting pre médiá Bulkina. Dodala, že ak by ju o to požiadal, dokonca by mu pomohla aj ukrývať telá. Akúkoľvek kritiku odmieta, tvrdí, že vraždy predsa nespáchala ona.

Elena sa pokúšala zabezpečiť pre svojho manžela predčasné prepustenie. Dúfala, že ak sa dostane na slobodu, budú si nažívať v Rusku ako šťastná rodinka. Podľa webu The Sun Elena verila, že sú si so Sergejom súdení. Zdá sa však, že v roku 2018 Elena zmenila názor a svojho manžela za mrežami prestala navštevovať.

66-ročný Sergej Tkač napokon zomrel 4. novembra 2018 po tom, čo mu zlyhalo srdce. Tvrdil, že dievčatá zabíjal pod vplyvom alkoholu, no Elena zmenila jeho život. Jediné, čo ho vraj za mrežami držalo na tomto svete, bola láska k Elene a k ich dcérke. Keď ale napokon zomrel, úrady sa Elene nevedeli dovolať, o svojho manžela neprejavila záujem, o jeho pohreb sa nemal kto postarať.