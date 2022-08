5 rokov ju držala v šatníku a predávala pedofilom: 8-ročné dievča, ktoré mučila vlastná mama, vyzeralo ako batoľa

Niektorí ľudia by nikdy nemali byť rodičmi, dôkazom je žena menom Barbara Atkinson. Svojej dcére urobila zo života peklo. Roky ju držala v malom šatníku a spolu s nevlastným otcom malej Lauren dievčatko pravidelne znásilňovali.

V článku sa dozviete aj: prečo nútili Lauren žiť v šatníku;

ako je možné, že 8-ročná vyzerala ako batoľa;

prečo si lekári mysleli, že nemá šancu na normálny život;

prečo Lauren skončila za mrežami.

Mala 8 rokov, vyzerala ako batoľa

Informáciu o tom, že v dome Barbary a Kennyho Atkinsonovcov je zneužívané dieťa, dostala polícia od znepokojených susedov 11. júna 2001. Ako píše portál All That Is Interesting, aj tí najostrieľanejší policajti však mali čo robiť, keď videli, čo sa v skutočnosti v dome odohrávalo. Keď prišli na miesto, našli 8-ročné dievčatko. Lauren Kavannaugh však bola taká maličká, že si mysleli, že je to batoľa. V skutočnosti však bola natoľko zanedbaná a podvyživená.

Okamžite bola prevezená do nemocnice, lekári ostali taktiež zhrození. Dieťa skutočne vyzeralo, akoby malo len 2 roky, vážilo len niečo vyše 11 kilogramov. Polícia počas vyšetrovania zistila, že dievčatko bolo celé mesiace takmer nonstop zatvorené v malom šatníku bez jedla a oblečenia po dobu viac ako 5 rokov.

Barbara ju z malého páchnuceho priestoru nasiaknutého močom von púšťala len v čase, keď Lauren spolu s manželom sexuálne zneužívali. Keď zvrátený akt dokončili, zbili ju a doráňanú ju hodili späť do temnoty. Z času na čas dievčatko predávali aj pedofilom. Barbara sa raz Lauren pokúsila aj utopiť, hlavu jej pod vodou držala dovtedy, kým neomdlela. Nevlastný otec jej zas k hlave prikladal pištoľ, predstieral, že ju chce zastreliť.

Na koži jej podľa The Sun niekoľkokrát hasili aj ohorky od cigariet. Napriek tomu, že bolo dievča takmer na smrť vyhladované, Barbara pred ňu položila tanier s jedlom a prikázala jej, že ho môže požuť, no nesmie ho prehltnúť, musí ho vypľuť. Ak chcela prežiť, musela počúvnuť.

Zlyhávali jej orgány, lekári neverili, že to zvládne

V šatníku mala len vankúš a ak Barbara uznala, že bola dobrá, občas jej dala deku. Denne ju týrali a mučili spôsobmi, aké si nezaslúži žiadne dieťa. Barbara a jej manžel nazývali Lauren „ich malým tajomstvom“. Jesť nedostávala takmer nič. Prežívala na masle, sušienkach a studenej polievke, ktoré jej občas do šatníka prepašovala jej staršia sestra.

Ako informuje portál Daily Mail, keď sa Lauren dostala do nemocnice, lekári ju okamžite museli operovať. Mala vyduté bruško a zlyhávali jej orgány, v pažeráku mala kúsky plastu, vlákna z koberca a výkaly. Jej telo bolo natoľko podvyživené, že po zákrokoch ju lekári museli kŕmiť podobnou metódou, ako sa to robilo kedysi pri ľuďoch, ktorí prežili holokaust.

Závažné poškodenia zapríčinilo aj pravidelné dlhodobé znásilňovanie, musela kvôli tomu podstúpiť aj niekoľko rekonštrukčných operácií. Zmenšil sa aj jej mozog, lekári si mysleli, že nemá šancu, že bude niekedy žiť normálnym životom.

Dievčatko prežilo priveľa traumy na to, aby o tom dokázalo hovoriť. Aj keď teda bolo jasné, že ju znásilňovala vlastná matka s jej manželom, dvojica zo znásilnenia nikdy oficiálne obvinená nebola. Súd im vymeral doživotie „len“ za vážne ublíženie na zdraví. O podmienečné prepustenie budú môcť požiadať najskôr v roku 2031.

Chcela si siahnuť na život najmenej 30-krát

Na to, čoho sú Barbara a Kenny schopní, by sa možno nikdy ani neprišlo, keby sa Kenny nebol rozhodol, že dievčatko ukáže susedom. Zrejme tak urobil preto, lebo zistil, že ho Barbara podvádza s iným mužom. Podľa portálu The Sun bolo susedom okamžite jasné, že situácia je veľmi zlá a rozhodli sa okamžite upovedomiť úrady.

Pred niekoľkými rokmi, keď mala Lauren 23 rokov priznala, že to, čo prežila, ju zdevastovalo. Okrem toho, že ju zneužívali jej rodičia, keď mala 12 rokov, znásilnil ju aj manžel jej sesternice. Na život si chcela siahnuť najmenej 30-krát, trpí neznesiteľnými úzkosťami a depresiou. Nemôže počúvať country hudbu, pretože práve tú jej rodičia nahlas púšťali, keď ju znásilňovali, aby prehlušili jej zúfalé výkriky. Keď kričala, smiali sa, no potom ju za to vždy potrestali. Zakaždým, keď takú hudbu začuje, nočná mora ožíva v jej mysli opäť.

S tým, čo prežila, sa pokúsila popasovať aj za pomoci drog a alkoholu, niekoľko rokov bojovala so závislosťou. Keď sa vyšetrovatelia Barbary opýtali, prečo to robila, odpovedala, že nikdy Lauren nemala rada a nikdy ju ani nechcela. Dodala, že keď niektoré z jej 5 ďalších detí (ktoré mala so 4 rôznymi mužmi) trpelo, trápila sa aj ona. Keď však ona sama spôsobovala Lauren neznesiteľné utrpenie, necítila vôbec nič. Aby toho nebolo málo, Lauren musela počúvať, ako sa jej súrodenci vonku hrajú a smejú sa.

Na niekoľko mesiacov sa Barbara krátko po jej narodení svojej dcéry vzdala, ujali sa jej adoptívni rodičia Sabrina a Bill. Krátko na to si to však Barbara rozmyslela a dievča sa muselo vrátiť do domu hrôzy. Z času na čas sa ešte Sabrina a Bill s dievčatkom stretávali a všimli si, že niečo nie je v poriadku. Dieťa malo oblasť pod plienkou červenú a nedovolilo, aby sa jej dotýkali. Sabrina vzala podľa portálu All That Is Interesting dieťa za lekárom a obrátila sa aj na súd. Všetci ju však odbili, že fotením dieťaťu len škodí a odmietli Lauren vyšetriť a zistiť, či naozaj nebola znásilnená.

Jej život mohol vyzerať celkom inak

Adoptívni rodičia o dieťa bojovali, no právnik urobil chybu a počas adopčného procesu zabudol vyplniť papier, ktorý by potvrdil, že sa Barbara vzdáva rodičovských práv. Po 6 rokoch útrap a po tom, čo jej mama a nevlastný otec skončili za mrežami, sa Lauren vrátila opäť k rovnakým adoptívnym rodičom.

Ako je možné, že si príbuzní nič nevšimli? Barbarina mama sa vyjadrila, že spočiatku Lauren chodila na všetky rodinné oslavy. Snažila sa zjesť všetko, čo jej prišlo pod ruky. Barbara tvrdila, že dievča trpí poruchou príjmu potravy. Neskôr, keď rodina Lauren prestala vídať, Barbara vždy tvrdila, že jej dcéra práve prespáva u kamarátky a jej tvrdenia nikto nespochybňoval.

Roky týrania a zneužívania zanechali na Lauren nielen vážne fyzické, ale aj psychické následky. Ako v roku 2018 informoval portál 5 NBCDFW, Lauren zatkli za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa. Lauren mala dievča stretnúť prostredníctvom facebookovej skupiny, ktorú samotná Kavanaugh založila na to, aby mohla pomáhať ďalším obetiam domáceho násilia.

Lauren sa na istý čas dokonca nasťahovala k rodine dievčaťa. Napokon ale za sexuálny styk so 14-ročným dievčaťom skončila za mrežami. V roku 2021 boli napokon obvinenia stiahnuté a v tom čase 28-ročná Lauren z väzenia prepustili, informuje web CBS News.