Za utorok pribudlo na Slovensku 92 pozitívnych prípadov. Matovič chce zmeniť nariadenie o svadbách a potešiť nevesty

Na Slovensku v utorok (15.9.) pribudlo 92 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 3235 testov. Celkovo tak evidujeme 5860 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 6 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 3220 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 141 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 107 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 13 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 14 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 393 486 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 38.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (23), Nitra (12), Prešov (5), Žilina (5), Partizánske (4), Galanta (3), Košice (3), Michalovce (3), Námestovo (3), Nové Zámky (3), Banská Bystrica (2), Čadca (2), Piešťany (2), Poprad (2), Prievidza (2), Senec (2), Sobrance (2), Stará Ľubovňa (2), Šaľa (2), Topoľčany (2), a po jednom prípade v okresoch Gelnica, Malacky Martin, Považská Bystrica, Ružomberok, Snina, Trebišov, Trenčín.

Nový koronavírus potvrdili u ďalších troch žiakov Gymnázia v Partizánskom

Nový koronavírus potvrdili testy u ďalších troch žiakov Gymnázia v Partizánskom. Nakazení sú tak dovedna štyria gymnazisti. Škola zatiaľ zostáva zatvorená. TASR o tom v stredu informoval riaditeľ gymnázia František Štetiar.

“Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi došlo k nákaze na nejakom koncerte v Prievidzi,” uviedol Štetiar.

Gymnázium podľa neho zostáva zatvorené zatiaľ do 21. septembra, koncom tohto týždňa by mali hygienici rozhodnúť o ďalšom postupe. Školu dali do karantény hygienici po tom, ako ochorenie COVID-19 potvrdili u jedného z jej študentov. Hygienikom oznámil ďalšie dve osoby, s ktorými bol v kontakte a ktoré sú z iných tried, ako je on.

Matovič ide na vládu s novým návrhom pre nevesty

Premiér Igor Matovič na svojom Facebooku informoval, že prichádza s návrhom, ktorý zmení nariadenie týkajúce sa svadieb. “Nevesty, dobre bude,” napísal vo svojom statuse. Tie sa zrejme zmene potešia, rovnako aj všetci, ktorých svadby čakajú ešte len v najbližších týždňoch a mesiacoch. Od 1. októbra majú byť totiž len o 30 ľuďoch, čo sa mnohým nepáči a vznikla už aj petícia.