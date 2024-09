Za svoju prácu čelí vyhrážkam: Obľúbenému komikovi želajú smrť, polícia mu poskytla osobnú ochranu

Komik František Košarišťan, ktorého celé Slovensko pozná pod menom Fero Joke, má policajnú ochranu. Po tom, ako sa prednedávnom musel v dôsledku nenávisti v komunite susedov presťahovať zo svojho domu, na sociálnych sieťach sa mu začali hromadiť vyhrážky smrťou.

Vyhrážky rieši polícia

Fero Joke je známy najmä tým, že zvykne parodovať nielen bežný život „gazdinky“ Maji alebo predavačky Jali, ale aj známe osoby a politikov či političky. V poslednom období natočil niekoľko videí, na ktorých paroduje ministerku kultúry.

V podcaste Backstage uviedol, že práve za tieto videá mu chodí obrovské množstvo nenávistných správ a vyhrážok. „Keď parodujem Šimkovičovú, tak mám hejty, ale najmä také súkromné. Vyslovene také, ktoré idú pod kožu. Už to nie je možno až tak pod tým videom, ale najmä v súkromných správach mám vyhrážky smrťou. Ako napríklad „zabiť by ťa bolo treba, ty buzerant,“ povedal Fero.

Pre neúnosnosť takýchto vyhrážok sa rozhodol riešiť problém na polícii. Tam mu poskytli dočasné riešenie – ochranku.

„Mám veľmi zlatého vyšetrovateľa, s ktorým riešim jednu kauzu, a on si všimol, že mám ísť hrať do Teplárne. Naozaj musíme mať človeka, ktorý príde s detektorom kovov a každého skontroluje, aj keď pôjde von si len zapáliť napríklad. To je celé na základe vyhrážok mne, ale aj v spojitosti so samotnou Teplárňou. Keď vyšetrovateľ videl, čo mi všetko popísali, tak povedal: „Uf, tak toto ideme riešiť.“ Aktuálne už vieme, kto to je, sú aj dôkazy,“ povedal komik pre Nový Čas.