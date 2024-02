Za socializmu doň chodili desaťtisíce ľudí, po nežnej revolúcii schátral: Bratislava konečne ukončila spor o amfiteáter

Amfiteáter pod Devínom si zrejme budú pamätať skôr staršie ročníky. Niekdajšie centrum rôznych kultúrnych akcií kedysi hostilo desaťtisíce ľudí, ktorí sa tu stretávali pri rôznych príležitostiach, predovšetkým počas socializmu. Po nežnej revolúcii však areál „amfíka“ schátral a pod jeho osud sa podpísali aj komplikované vlastnícke spory. Ako informujú Hospodárske noviny, tým je zrejme konečne koniec.

Vznikol ešte pred druhou svetovou vojnou

História amfiteátra sa začína v roku 1938, kedy Devín patril po Mníchovskej arbitráži Nemeckej ríši. Ako píše portál Yim.Ba, kultúrny areál tvorí budova, ktorej strecha slúžila ako javisko, a tiež hľadisko osadené do svahu. V rámci budovy sa nachádzala aj reštaurácia a akési zázemie pre návštevníkov podujatí. Najžiarivejšie časy zažil amfiteáter počas socializmu, pre ktorý boli príznačné rôzne masové akcie a zhromaždenia.

Podľa HN sa tu hlavne v 60. a 70. rokoch konali veľké socialistické oslavy, na ktoré chodili desaťtisíce ľudí. V tej dobe celý areál spravoval podnik Reštaurácie a jedálne. Ako to už v mnohých podobných prípadoch na Slovensku býva, po nežnej revolúcii sa majetok postupne dostal do rúk súkromníkov a ak nenašiel uplatnenie, postupne schátral. Dá sa povedať, že v istom ohľade to je aj prípad devínskeho kultúrneho areálu.

Majetkové spory sa vyriešili

Ten sa dostal do správy mestského múzea, ktoré následne podpísalo zmluvu o 99-ročnom bezplatnom prenájme so súkromnou firmou Seafly. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy vyhlásilo zmluvu na zasadnutí v marci 1991 za protizákonnú a v nasledujúcich rokoch sa začali majetkové a kompetenčné opletačky. Súkromník potom podal na mesto žalobu a súdny spor sa vliekol dlhé roky prakticky až doteraz.

Hovorca magistrátu Peter Bubla potvrdil, že sa mestu konečne podarilo vzácny priestor získať. „Mesto získalo budovu amfiteátra do svojej plnej dispozície a bude tak môcť pracovať na tom, aby bol tento vzácny priestor opäť zmysluplne využitý v prospech Bratislavčanov, Bratislavčaniek, ako aj návštevníkov Devína,“ vyjadril sa Bubla. Dohoda sa dosiahla aj na základe toho, že spoločnosti Seafly Bratislava predala časť mestských nehnuteľností.

Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom bude hlavné mesto s týmto majetkom nakladať, no zdá sa, že po dlhých rokoch by mohli pre amfiteáter nastať svetlejšie časy.