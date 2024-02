Za cenu malého bratislavského bytu môžete vlastniť lukratívnu nehnuteľnosť v centre Košíc, už čoskoro prebehne dražba

Bývanie v historickom centre veľkých miest je často žiadanou, no v mnohých prípadoch aj tou najdrahšou alternatívou. Vo všeobecnosti to platí aj na Slovensku, pričom ceny takýchto nehnuteľností sa zväčša pohybujú v stovkách tisíc eur. Na webe Aukčnej spoločnosti sa ale teraz objavila dražba, ktorá by mohla zaujať mnohých ľudí.

Dvojizbák v historickom centre

Ako z ponuky vyplýva, nehnuteľnosť sa nachádza na Zvonárskej ulici, ktorá je v bezprostrednej blízkosti košického námestia a Dómu sv. Alžbety. Konkrétne ide o dvojizbový byt s výmerou necelých 70 metrov štvorcových. „Predmet dražby sa nachádza v podkroví v bytovom (pôvodne meštianskom) dome, ktorý má suterén, dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie. Dom je pôdorysného tvaru „L“ s uzatvoreným vnútorným dvorom orientovaným na južnú svetovú stranu,“ uvádza sa v aukčnej ponuke.

Kompletná rekonštrukcia bytového domu z roku 1850 bola podľa dostupných informácií vykonaná v roku 2009. Výhodou lokality je teda dobrá občianska vybavenosť, blízkosť priameho centra Košíc, a tiež, samozrejme, napojenie na dopravný systém mesta. „Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, predsiene, kuchyne s jedálňou, kúpeľne s WC, WC a šatníka,“ približuje dispozíciu nehnuteľnosti Aukčná spoločnosť.

Samotná dražba sa bude konať 23. februára (piatok) a cena dvojizbového bytu bude začínať na prijateľných 167-tisíc eur. Ešte predtým si budú môcť záujemcovia nehnuteľnosť prezrieť v rámci prehliadky, ktorá je naplánovaná na 19. februára (pondelok).