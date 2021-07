Za 9 dní prebehli 765 kilometrov dlhú Cestu SNP, so zimnicou aj otlakmi. Bolo to náročnejšie, ako si predstavovali

Cesta hrdinov SNP láka milovníkov turistiky, ktorí chcú zažiť nezameniteľné chvíle uprostred nádhernej slovenskej prírody. Bežci Matúš Vlčko a Martin Hatala sa ju rozhodli celú prebehnúť a spojiť to aj s dobročinnou myšlienkou. Nahliadnuť na ich dobrodružstvo môžete prostredníctvom dokumentu, ktorý zaznamenal ich cestu.

Myšlienka na beh naprieč Cestou hrdinov SNP skrsla v hlave Matúša ešte počas zimy, kedy sa rozhodol premeniť negatívnu energiu z pandémie a všetkého okolo na niečo užitočné.

“Vždy ma fascinovala táto trasa. Aké to asi musí byť prejsť naprieč našim krásnym Slovenskom. Nechcel som, aby to bolo iba o mne. Chcel som ten zážitok zdieľať so svojimi priateľmi,” priblížil svoje prvotné zmýšľanie.

Beh spojili s finančnou zbierkou #bezimepreoliverka

Jeho priatelia boli z tohto nápadu nadšení a keď oslovil Martina, ten sa dokonca rozhodol, že sa k Matúšovi pridá a spoločne Cestu hrdinov SNP prebehnú. Aby mali na svojej ceste poriadnu motiváciu nevzdať to ani v tých najťažších chvíľach, rozhodli sa pomôcť malému Oliverkovi, ktorý má celkovú hypotómiu a diastázu na brušku a aj keď už má vyše 1,5 roka, nevie sedieť, štvornožkovať ani chodiť.

Vytvorili transparentný účet, z ktorého vyzbierané peniaze kompletne poputujú Oliverkovi a zaplatia mu jeho rehabilitácie. Dodnes sa im podarilo vyzbierať viac ako 5 600 eur a prispieť môžete stále. Tak vznikol projekt #bezimepreoliverka a mohlo sa vyraziť na Cestu SNP.

Bolo to náročnejšie ako si predstavovali, napriek tomu sa nevzdali

Matúš a Martin každý svoj bežecký deň dobre mapovali a pridávali fotografie či videá aj s informáciami, kde sa nachádzajú, na sociálne siete. Fanúšikovia tak mohli sledovať, ako im to ide. Nebolo to však jednoduché, napokon sa ukázalo, že je to náročnejšia výzva, než si predstavovali.

“Častokrát som si vizualizoval, aké to asi bude bežať SNPčku. Dnes, keď mám potom, môžem pokojne napísať, že ani raz som si to nepredstavil správne. Bolo to o moc náročnejšie. Navyše, úplne zle som sa na to pripravil. Spätne si uvedomujem, že nebežať nikdy nič dlhšie ako 50 kilometrov, bolo čisté šialenstvo. No hlava a vyšší cieľ to podržali, aj keď telo viackrát nespolupracovalo,” opísal Matúš jej priebeh.

Z Duklianskeho priesmyku vyrazili 18. júna a namiesto plánovaných 68 kilometrov sa im podarilo odbehnúť až 75 kilometrov do Bardejova. Ráno vstávali o štvrtej a nasledujúci deň sa im podarilo zdolať ďalších 95 kilometrov.

Za deň odbehli 94 kilometrov aj so zimnicou

Tretí deň mali pred sebou viac ako 3 500 metrové prevýšenie a sám Matúš opísal, že to bol zatiaľ ich najnáročnejší deň. Napriek zimnici odbehli 94 kilometrov, z pôvodne plánovaných 106 kilometrov.

Rozdiel sa im podarilo dobehnúť na štvrtý deň. “Každý deň už bolí viac a viac. Nastúpali sme vyše 3 800 metrov a odbehli 80 kilometrov.” Deň piaty znamenal, že sa dostali za polovicu trasy SNP a bežali cez nádherný hrebeň Nízkych Tatier.

Okrem toho, že na sociálne siete pridávali svoju trasu, ktorú sa im denne podarilo prebehnúť, pravidelne informovali aj o stave transparentného účtu, na ktorom suma každý deň rástla. A to bolo pre Matúša s Martinom veľkou motiváciou.

9 dní a 12 hodín behu na Ceste hrdinov SNP

Šiesty deň odbehli 68,5 kilometra, siedmy priniesol najnáročnejšie stúpania a 79,5 kilometrov v nohách, v ôsmy mali zdolaných už 640 kilometrov z celej cesty. A to znamenalo, že na Matúša s Martinom čakali posledné dva dni ich veľkej výzvy.

Napokon sa im podarilo pokoriť Cestu hrdinov SNP behom skvelých 9 dní a 12 hodín, počas ktorých prebehli 765 kilometrov a zdolali 31-tisíc výškových metrov. “Síce som fyzicky úplne doriadený, ale duševne som najšťastnejšia osoba pod slnkom. Síce momentálne nevládzem chodiť, ale bolesť prejde a zážitky ostanú. A toto bol najkrajší moment môjho života,” opísal Matúš svoje pocity po odbehnutí.

Môže to znieť veľmi vzrušujúco, toto je však iba malý zlomok toho, čo Matúš a Martin na Ceste SNP zažili. Bolo to náročné, ale išli do toho s cieľom pomôcť, a ten aj napokon splnili.

Prežite tieto emócie spoločne s nimi

Celú cestu môžete absolvovať spolu s nimi aj vy prostredníctvom dokumentu od Tomáša Kučku a Jána Mráza, ktorých možno dobre poznáte vďaka ich YouTube kanálu Liptáci. Sprevádzali Matúša a Martina pri ich behu, zaznamenávali túto výzvu a silné momenty z deviatich obehnutých dní na Ceste hrdinov SNP.

Tomáš nám prezradil, že napriek tomu, že sú s Matúšom a Martinom kamaráti, aj tak zostal z ich výkonu príjemne prekvapený. “Viem, že majú posunuté hranice vnímania vzdialeností a rýchlosti behu ale napriek tomu som bol každý deň znova a znova udivený čo dokázali zvládnuť. Tento môj pocit umocňovali zranenia s ktorými sa trápili, no napriek tomu bojovali ďalej. Bez sťažovania sa.”

Najsilnejším momentom týchto dní bol aj pre Liptákov záverečný dobeh. “Prežívali sme to spolu s nimi. Napriek tomu, že sme s nimi boli celú cestu, nevieme si ani predstaviť aké vnútorné boje museli zvládnuť. Ale keď dobehli na Devín, tešili sme sa spolu s nimi ako keby sme to zabehli my. Hrdosť, šťastie … bolo to neuveriteľné.”

Tento silný zážitok zostane vďaka ich dokumentu zvečnený a môže byť veľkým vzorom aj ďalším. “S Matúšom sme kamaráti už veľmi dlho, posledný rok ma dokonca trénuje a keď povedal, že chce prebehnúť cestu hrdinov SNP tak som okamžite vedel, že mu chcem pomôcť. Postupne sa doladili detaily ohľadom pomoci Oliverkovi a keďže sa kamarátim s kamerou tak som prispel tým čo mi ide najlepšie. Myslím si, že to je krásna spomienka pre nás všetkých čo sme tam boli a neuveriteľná inšpirácia pre všetkých, ktorí dokument uvidia,” dodal na záver Tomáš.

Viac o tom, ako vyzeral beh Cestou hrdinov SNP sa dozviete priamo v dokumente