Za 10 rokov vyhrali 26 miliónov: Dôchodcovia objavili v lotérii dieru a vyťažili z nej obrovské peniaze

Chceli by ste vyhrať v lotérii? A čo tak vyhrávať pravidelne, niekoľko rokov stále dookola? Presne to sa stalo americkému dôchodcovskému páru, ktorý využil dieru v systéme vo svoj prospech. Marge a Jerry Selbee neboli žiadnymi zlodejmi či podvodníkmi, práve naopak. Celý život poctivo pracovali a vyhrať desiatky miliónov sa im podarilo vďaka jednoduchému triku, informoval CBS News. S peniazmi napokon naložili inak, než by ste možno predpokladali.

Nešlo o podvod, ale o matematiku, ktorá dôchodcom priniesla veľké bohatstvo. Ich životy sa ale napriek tomu veľmi nezmenili. Poďme ale pekne po poriadku.

9Now uvádza, že manželia odišli na dôchodok v roku 2003. V tom istom roku Jerry, ktorý v mladosti získal bakalárky titul z matematiky, objavil spôsob, ako na lotérii chytro zarobiť, píše portál History vs. Hollywood.

Všimol si, čo ostatným unikalo

Spomína sa historka o tom, ako v jedno ráno vošiel 64-ročný Jerry do obchodu, kde zbadal leták k novej lotérii. Dôkladne si ho preštudoval a našiel podstatnú medzeru, ktorá ľuďom unikla.

Najprv teóriu otestoval, potom prezradil svoje malé tajomstvo manželke

Spomínaná hra sa líšila od ostatných v tom, že sa jej jackpot neustále nenavyšoval, ale keď dosiahol 5 miliónov dolárov, táto suma sa rozdelila medzi výhercov napriek tomu, že neuhádli všetky čísla. To znamená, že ak aj trafili nižší počet čísel, vyhrali viac peňazí.

Daily Star uvádza s odvolaním na New York Post, že Jerry začal vyhrávať vďaka správnemu načasovaniu, kedy kúpil väčšie množstvo žrebov. Aby mal však istotu, že vyhrá, musel ich nakupovať tisíce. A tak aj robil, píše New York Post.

Jerry dokázal vypočítať, ako získať čo najväčšiu výhru. Najprv svoju teóriu testoval, keď mu ale vychádzala, zvyšoval svoje investície do hry, čím znásoboval svoju výhru. Až v tom čase sa priznal so svojím nápadom manželke Marge.

Za 10 rokov vyhrali 26 miliónov

V roku 2005 ale hra skončila, tak si manželia našli podobnú, kde sa dal tento trik využiť tiež. A pridali sa ku nim aj rodinní príslušníci a priatelia. V istý moment do hry spoločne investovali viac ako pol milióna dolárov. Získali späť cez 850-tisíc.

V lotérii napokon súťažili takmer 10 rokov a zarobili viac ako 26 miliónov dolárov (v prepočte viac ako 25 miliónov eur). Ak by ste ale čakali, že sa dôchodcovia rozhodli tieto peniaze premárniť, boli by ste na omyle. Do luxusu neinvestovali, namiesto toho podporili vzdelanie svojich vnukov a v podstate žili tak isto, ako predtým.

Ich príbeh inšpiroval životopisnú komediálnu drámu s názvom Jerry & Marge Go Large a tiež je vyrozprávaný v jednej z častí programu 60 Minutes z dielne CBS.