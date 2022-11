Za 10 minút vypil 12 energetických nápojov: Muž mal na tento experiment hlúpy dôvod, spôsobil si strašné následky

YouTube kanál Chubbyemu, ktorý sa venuje medicíne a skutočným príbehom z tohto prostredia, opísal pokus milovníka počítačových hier, ktorý sa rozhodol vypiť v priebehu 10 minút 12 energetických nápojov, o prípade informoval LADbible. Tu je dôvod, prečo to nemal robiť.

Hráč s iniciálami JS sa vo svojich 36 rokoch rozhodol v priebehu pár minút do seba vliať veľké množstvo energetických nápojov. Ak vás zaujíma dôvod, je jednoduchý, aj keď v tomto prípade mimoriadne hlúpy. Chcel zapôsobiť na svojich kolegov.

Okamžite mu prišlo zle

Negatívne následky veľkého množstva nápojov sa u neho prejavili okamžite. Prišlo mu zle a pociťoval pálenie v žalúdku, zároveň sa mu rozbúchalo srdce.

Lekársku pomoc nevyhľadal hneď, ale pozornosť sa od svojich problémov snažil odvrátiť hraním počítačových hier. Nepríjemné príznaky neustávali, tak sa rozhodol obrátiť na medicínu.

Spočiatku si lekári mysleli, že ide o hyperglykémiu, ktorá by signalizovala problémy s pankreasom. Ich ďalšou teóriou bol hyperlipidémia, teda zvýšená hladina tukov v krvi. Ako vysvetľuje LADbible, to by mohlo znamenať zápal pankreasu.

Začali mu zlyhávať orgány

Napokon sa ukázalo, že 12 energetických nápojov spôsobilo v tele pacienta niečo iné. Nebola to však pre neho dobrá správa. Začali mu totiž zlyhávať dôležité orgány – obličky a pečeň a zároveň sa u neho rozvinula krvná infekcia.

JS sa podľa všetkého ani pri návšteve lekárov nezachoval rozumne, pretože im zatajil, čo vlastne urobil. Napokon sa ho ale podarilo zachrániť, vďaka starostlivosti, ktorú v nemocnici dostal.

Jeho prípad okrem iného upozornil na nebezpečenstvo podobných „experimentov“, ktoré môžu mať fatálne následky. Zistilo sa navyše aj to, že existuje možná súvislosť medzi nadmernou konzumáciou takzvaných „energeťákov“ a zápalom pankreasu.

Dávajte si na seba pozor a ku všetkému pristupujte s rozumnou mierou.