19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou

Po hádke s priateľom Marie zmizla a už ju nikto nikdy nevidel. Po niekoľkých rokoch sa na polícii objavila žena, ktorá tvrdila, že ju s manželom uniesli. Okrem toho prezradila aj ďalšie brutálne podrobnosti o týraní dievčaťa menom Colleen Stan, ktorú 7 rokov držali v truhle pod posteľou a jej manžel ju denne znásilňoval.

V článku sa dozviete aj: čo sa vie o zmiznutí Marie Spannhake;

kto mal stáť za jej únosom;

ako manželia, ktorí ju mali uniesť, držali v truhle 7 rokov iné dievča;

prečo zostáva tragický príbeh Marie záhadou.

Pohádala sa s priateľom a navždy zmizla

Marie Elizabeth Spannhake sa podľa portálu All That’s Interesting narodila 20. júna 1956. Keď mala 19 rokov, presťahovala sa so snúbencom Johnom Baruthom do Kalifornie. Ich život sa ale po niekoľkých týždňoch navždy diametrálne zmenil a už nikdy nevrátil späť do pôvodných koľají.

News & Review uvádza, že koncom januára roku 1976 sa dvojica počas dňa na blšom trhu pohádala a Marie sa rozhodla absolvovať cestu domov bez Johna. To bolo ale najhorším rozhodnutím, aké urobila a podľa všetkého aj posledná chvíľa, kedy John svoju snúbenicu videl.

V novom meste žili iba krátko, takže je viac než pravdepodobné, že Marie poriadne nepoznala cestu domov. Hodiny plynuli a keď sa neobjavila ani po dvoch dňoch, John sa rozhodol zalarmovať políciu. No po Marie akoby sa zľahla zem. Navyše, všetky jej veci zostali v ich spoločnom byte, takže teória o tom, že by priateľa bez slova opustila, nedávala zmysel.

Z jej zmiznutia bol spočiatku podozrivý práve John aj kvôli informáciám, podľa ktorých sa s ním Marie mala chcieť rozísť. Netrvalo však dlho a bol zbavený tohto podozrenia, keďže detektor lží preukázal opak. Marie sa však nenašla a najbližších 8 rokov o nej nikto nepočul.

Po rokoch tvrdila, že Marie zabil jej manžel

To sa zmenilo vďaka žene menom Janice Hooker, ktorá v roku 1984 prišla na políciu a povedala, že jej manžel, Cameron Hooker, zavraždil istú Marie Elizabeth Spannhake, píše Radio Times. A nebol to jediný brutálny zločin, ktorý sa rozhodla opísať.

Posledných sedem rokov totiž u seba doma v truhle pod posteľou manželia držali mladú ženu menom Colleen Stan, ktorá bola unesená v roku 1977, teda iba niekoľko mesiacov po tom, ako Marie zmizla a už sa nikdy neukázala.

V škatuli pod posteľou ju držal 23 hodín denne celých 7 rokov

Colleen narazila na manželov Hookerových na ceste zo svojho domovského mesta Eugene v Oregone ku kamarátom v Severnej Karolíne. Mala namierené na narodeninovú oslavu, nikdy však na ňu nedorazila, uvádza All That’s Interesting. Zastavilo jej viacero áut, no ich ponuky na odvoz odmietla. Pri Hookerovcoch ju presvedčilo to, že viezli na zadnom sedadle malé dieťa. Bola to však chyba.

Po 30 minútach jazdy Cameron odstavil auto na kraji cesty, priložil jej nôž k hrdlu a vyhrážal sa, že ju zabije, píše portál People. Do úst jej napchal handru, aby nemohla kričať a zviazal ju. Ukázalo sa, že manželský pár mal všetko vopred starostlivo naplánované.

Bol odsúdený z únosu Colleen, z únosu Marie však nie

Hooker jej dal na hlavu drevenú škatuľu, ktorá blokovala akékoľvek zvuky a svetlo prichádzajúce zvonku. Cameron mal fetiš, vzrušovala ho sexuálna praktika bondage. Dlho sa mu snažila jeho chúťky plniť Janice, napokon sa však rozhodli priviesť do svojho vzťahu niekoho nového. Keď Colleen priviedli do domu, zavreli ju do pivnice, kde ju Hooker vystavoval nepredstaviteľným mukám. Zviazal jej ruky, pripevnil ich k stropu a týral elektrošokmi, bil ju, spôsoboval popáleniny a v škatuli pod posteľou držal 23 hodín denne.

Napokon sa Janice sama rozhodla, že manžela nahlási na polícii. V roku 1985 bol Hooker odsúdený na 104 rokov za mrežami. Kým niekoľko rokov trvajúca hrôza mala pre Colleen šťastný koniec, Marie sa toho svojho nedostala. Napriek priznaniu Janice o tom, že s manželom krátko pred únosom Colleen uniesli aj ju, zostáva tento príbeh dodnes záhadou.

Pripevnil jej na hlavu škatuľu, chcel ju umlčať odrezaním hlasiviek

Ako píše Newsweek, keď Janice prišla na políciu, povedala policajnému náčelníkovi po dohode o jej imunite, že 31. januára 1976 ku nim po nezhodách so snúbencom do auta nasadla Marie a bola ich prvou obeťou. V tomto prípade to ale nebol ich plán a Janice dokonca Marie mala otvoriť dvere na aute, aby vystúpila. Hooker ale vzal situáciu do vlastných rúk. Keď chcela vystúpiť, sotil ju späť do auta a podľa slov Janice jej tak isto ako v prípade Colleen pripevnil na hlavu škatuľu a zaviezol ku nim domov.

Hooker ju na noc odviedol do pivnice. Mučil ju a keď neprestávala kričať, pokúsil sa jej odrezať hlasivky, čím spôsobil silné krvácanie. Následne ju mal postreliť a uškrtiť. So zbavením tela mu mala pomáhať aj Janice, no nikdy nebolo nájdené. Nenašlo sa ani dostatok dôkazov, ktoré by usvedčili manželov a Hooker tieto obvinenia odmietal.

Colleen Stan videla fotku inej mučenej ženy

S verziou, ktorú tvrdila Janice, však súvisí aj výpoveď obete Colleen Stan, podľa ktorej doma u Hookerovcov videla fotku, na ktorej bola žena držaná v škatuli pripomínajúcej rakvu, uvádza Oxygen.

Tragický príbeh Marie Elizabeth Spannhake ožil na Netflixe v ôsmej časti tretej série dokumentu Nevyriešené záhady (Unsolved Mysteries) s názvom Duch v apartmáne číslo 14 (The Ghost in Apartment 14). Meno epizódy nadväzuje na skutočný príbeh slobodnej matky Jodi Foster, ktorá je presvedčená o tom, že v jej novom byte „straší“ duch Marie.