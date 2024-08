Wizz Air sľubuje šialene lacné letenky len za 10 eur: Cestovateľ Milan Bez Mapy upozornil, aké to má háčiky

Minulý týždeň vyšla novinka, o ktorej sme vás informovali aj my a ak patríte medzi milovníkov cestovania, ktorí radi čo-to ušetria, pravdepodobne ste ju zachytili tiež. Letecká spoločnosť Wizz Air prišla so zaujímavou ponukou „All You Can Fly“. No ako upozornil obľúbený slovenský cestovateľ Milan Bardún alias Milan Bez Mapy, nemusí byť taká výhodná, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako informoval web Euronews, európska letecká spoločnosť oznámila, že spúšťa predplatenú službu, ktorá ponúka neobmedzené lety pre 10 000 ľudí, ktorí sa stihnú zaregistrovať. Do 16. augusta vás ročné predplatné malo vyjsť len na 499 €, potom sa zvýšilo na 599 €. Okrem predplatného bude musieť každý cestujúci aj tak zaplatiť samostatný dodatočný paušálny poplatok vo výške 9,99 eura za let. Túto správu ste pred niekoľkými dňami mohli zachytiť na rôznych weboch, a preto je pravdepodobné, že niekto sa ňou nechal nalákať.

Naleteli ste na tento trik?

Túto otázku sa opýtal cestovateľ a známy influencer Milan Bez Mapy pred niekoľkými hodinami svojich followerov.

Vo videu vysvetlil druhú stránku tejto ponuky od Wizz Airu, o ktorej možno mnohí ani netušia. „Neoplatí sa to,“ hovorí Milan hneď na začiatku.

Letenka za 10 eur vlastne nemusí byť vôbec takáto lacná

„Znie to super. Za jeden poplatok lietať neobmedzene po celej Európe, má to ale háčiky. Suma 499 eur neznamená lietanie zadarmo, ale zafixovanie si všetkých vašich budúcich leteniek na 10 eur,“ vysvetlil Milan princíp tejto „akcie“, ktorý spomíname aj vyššie.

Ďalej vypočítal, že ak urobíte 20 letov, bude vás to stáť 200 eur. Spolu s cenou travel passu je to 699 eur, čo je v priemere 35 eur na letenku. „Všetci ale vieme, že kúpiť vo Wizz Air letenku za 35 eur nie je žiaden problém,“ upozornil.

„S travel passom to ale viete urobiť iba tri dni pred odletom, ak je v lietadle voľné miesto. Navyše, takéto last minute plány sú, čo sa týka ubytovania, veľmi drahé,“ doplnil ďalší zádrh ponuky od Wizz Airu, pre ktorý sa vám to nemusí finančne oplatiť.

Prečo to letecká spoločnosť robí?

Milan Bez Mapy si okrem toho myslí, že tento travel pass slúži len na odvedenie pozornosti od finančných problémov, ktoré Wizz Air aktuálne má.

„Podľa poslednej správy pre investorov, ich čistý zisk klesol o 98 % a Wizzair sa dostal do straty takmer 5 miliárd eur. Topiaci sa aj slamky chytá a tento travel pass môže byť spôsob, ako rýchlo nabrať cash a vyhnúť sa bankrotu,“ vysvetlil situáciu slovenský cestovateľ.

Niektorí s ním súhlasia, iní nie

V komentároch pod videom viacerí priznali, že sa im tiež od začiatku na tejto ponuke niečo nezdalo. „Ach, cením rýchlu reakciu na toto šialenstvo od Wizz Airu,“ napísala jedna komentujúca. „Konečne niekto, kto má na All You Can Fly rovnaký názor,“ dodal niekto ďalší.

Druhá skupina ľudí zas spomenula, že Wizz Air lieta aj mimo Európy a takéto letenky za pár eur sa už môžu oplatiť. No Milan Bez Mapy pripomenul, že v tomto prípade vaše lety nemusia nadväzovať a budete musieť možno na medzizastávke prenocovať, čím sa vaša cesta aj tak predraží.