Vznikne film o jednom z najväčších nešťastí Paríža: Snímku o požiari v Notre Dame nakrúti uznávaný režisér

Jedno z najväčších minuloročných nešťastí, požiar parížskej katedrály Notre Dame, sa stane námetom nového celovečerného filmu. Produkčne jeho výrobu zastreší spoločnosť Pathé, ktorá na nakrúcanie začne zháňať aj koprodukčných partnerov prostredníctvom virtuálneho trhu na festivale v Cannes.

Notre Dame v plameňoch (Notre Dame On Fire) je v preklade názov novovznikajúceho filmu o ničivom požiari, ktorý minulý rok zachvátil slávnu parížsku katedrálu. Režisérom snímky má byť podľa informácií webu Deadline Jean-jacques Annaud, známy vďaka filmom ako Sedem rokov v Tibete (Seven Years In Tibet) či Nepriateľ pred bránami (Enemy at the Gates).

Hrané scény aj skutočné zábery

Notre Dame On Fire má byť podľa predbežných anotácií francúzskym veľkofilmom kombinujúcim hrané pasáže a zároveň bude obsahovať aj skutočné zábery horiaceho kolosu, ktoré obleteli svet. Tvorcovia pod hlavou produkčnej spoločnosti Pathé tak vytvoria dielo, ktoré vyrozpráva smutný sled udalostí tak, ako sa skutočne odohrali. Dej filmu bude mapovať 24 hodín celej udalosti – čo požiaru predchádzalo, samotný požiar a aj jeho následky.

Požiar jednej z najslávnejších dominánt Francúzska zasiahol celý svet. Stovky hasičov s veľkým ohňom bojovali niekoľko hodín, kým sa im ho podarilo dostať pod kontrolu. Žiaľ, následky požiara boli príliš veľké.

Nakrúcať sa začnem koncom roka

Tragédia katedrály však nezomkla len francúzsky ľud, zachrániť Notre Dame chcel celý svet. Aj preto sa ani nie 24 hodín po požiari podarilo zorganizovať niekoľko finančných zbierok na rekonštrukciu kostola. Okrem obyčajných ľudí prispeli aj milionári z celého sveta. Vďaka finančným darom sa vyzbieralo viac ako 900 miliónov eur, ktoré poputujú na rekonštrukčné práce. Požiar bol však prisilný a z Notre Dame zničil príliš veľa. Potrvá tak niekoľko rokov, kým sa ho podarí dostať do podoby, v akej ho mohli turisti vidieť pred požiarom.

Zatiaľ nie je známe, kedy chystaný film uvidíme na veľkom plátne. Spoločnosť Pathé zatiaľ zháňa peniaze aj formou spoluprác s ostatnými televíznymi a produkčnými spoločnosťami. Snímka Notre Dame tak bude koprodukciou, no všetky dialógy budú nakrútené vo francúzštine. Nakrúcanie by malo odštartovať koncom tohto roka. Predaj distribučných práv odštartuje prostredníctvom virtuálneho mediálneho trhu v rámci festivalu v Cannes. Prípadní záujemcovia o participáciu na výrobe filmu budú mať k dispozícii aj anglický scenár.

Takmer bez špeciálnych efektov

Zaujímavosťou tiež je, že filmári chcú pri tvorbe snímky použiť čo najmenej zeleného plátna. To znamená, že vo výsledku nebude veľa špeciálnych efektov. „Čo nemáme, to postavíme, napríklad anjelov. Pravdepodobne budeme nakrúcať na niekoľkých miestach, ktoré sú veľmi podobné Notre Dame,“ uviedol režisér filmu Annaud v krátkom rozhovore portálu Deadline.

Ako príklad uviedol francúzske mesto Sens, kde sa nachádza jedna z prvých gotických katedrál na svete a Notre Dame bol postavený podľa nej.

„Naprieč celým Francúzskom je niekoľko katedrál, ktoré vyzerajú ako Notre Dame, mnohé postavili rovnakí architekti,“ vysvetlil režisér dôvody, pre ktoré nebude musieť používať množstvo špeciálnych efektov.

Režisér tiež prezradil, že v jeho filme sa budú snažiť vysvetliť všetky okolnosti, ktoré mohli viesť k samotnému vypuknutiu požiara na jednej z najznámejších turistických pamiatok sveta. Operovať zrejme budú aj s veľkolepým rozpočtom, čo zabezpečí, že nás čaká ozajstný európsky trhák, ktorý sa oplatí vidieť v kine.