Vzhľad Angeliny Jolie na filmovom festivale pobúril ľudí. Neskrývajú sklamanie, vraj od nej čakali viac

Zvyčajne na seba filmová ikona pritiahne pozornosť pre svoju nadčasovú krásu a nezameniteľný štýl. Tentoraz na ňu smerovali všetky oči kvôli jednému detailu, ktorý mnohých nepríjemne prekvapil.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svetová hviezda Angelina Jolie si to namierila na filmový festival do talianskeho Turína, aby sa pozrela na premiéru svojho najnovšieho režisérskeho projektu s názvom „Without Blood„, ako informoval Brightside. Pohľady ľudí väčšinou smerovali na jej nohy, keďže podpätky tentoraz nechala doma a dala prednosť čiernym balerínam. Tým dokázala, že na to, aby si ukradla pozornosť, nepotrebuje nóbl topánky.

Výnimočný večer pre herečku

Vo filme, ktorý je jej piatym počinom na režisérskej stoličke, účinkujú Salma Hayek Pinault a Demián Bichir v silnom príbehu o pomste, pamäti a uzdravení. Film nakrútený podľa románu Alessandra Baricca mal svetovú premiéru na filmovom festivale v Toronte a teraz sa rozbieha v Taliansku. Večer bol o to výnimočnejší, keď Angelina získala cenu Stella della Mole, ktorá je zaslúženým ocenením jej filmovej a hereckej kariéry.

Bývalá manželka Brada Pitta si obliekla čiernu sukňu s bočnými rozparkami, voľný sveter s výstrihom do V, ktorý bol zastrčený do sukne tak, aby pôsobil uvoľnene a zároveň elegantne, a cez plecia si prehodila elegantný kabát ťavej farby od značky Brunello Cucinelli. Herečka sa snažila o jednoduchosť, ale zároveň výrazný vzhľad, ktorý doplnila čiernymi balerínkami, menším množstvom šperkov a dlhými blond vlasmi upravenými do hladka. Jej žiarivý prirodzený mejkap s jemnými ružovými perami zvýraznil dokonalý look.

Kritika kvôli balerínam