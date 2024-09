Výrazne schudnutá herečka Zuzana Vačková šokuje svojím vzhľadom. Nikdy nevyzerala lepšie, toto je jej tajomstvo

Sexepílu a dobrej nálady má na rozdávanie. Minimálne pri pohľade na fotografie herečky a influencerky Zuzany Vačkovej, ktorými zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti. Tá je aktívna nielen na divadelných doskách, ale aj na cvičiacej podložke.

Zuzana Vačková je skvelou inšpiráciou pre mnohé ženy. Na Instagrame propaguje starostlivosť o svoje telu i dušu a nabáda k tomu aj svoje fanúšičky. Hoci má už po 50, vyzerá úžasne a sama je dôkazom, že vek je len číslo. Zdravý životný štýl sa jednoznačne podpísal na jej tele.

Nie je to len o cvičení

Herečka je zástankyňou jogy, ktorú preferuje dodnes. „Trošku športujem, kedysi som veľmi rada chodievala na všelijaké aerobiky a behávala som, teraz, po operácii kolena, je to skôr už nejaká joga a domáce posilňovanie,” prezradila herečka pre portál Active Beauty, ako sa udržiava v perfektnej forme.

Športom to však nekončí. Ako sa priznala, dopraje si rozmaznávania v podobe kozmetických ošetrení a masáží. „Mám, samozrejme, svoj tím, ktorý sa o mňa stará, sú to dámy, kam chodím pravidelne na kozmetiku, pravidelne do kaderníctva. Milujem masáže, čiže pre mňa je dôležité aj to, aby moje telo bolo spokojné a vymasírované.”

Krása vychádza zvnútra. Nie je to len o fyzickej stránke tela. Ako dodala herečka, stará sa aj o svoje duševné zdravie, vďaka čomu tak žiari. „Psychohygiena a sebapoznávanie je veľmi intenzívnou súčasťou môjho života, či už je to čítanie rôznych kníh, alebo skrátka len upratovanie si v hlave, alebo venovanie energie zmysluplným veciam, filtrovanie informácií, ktoré ku mne prichádzajú, a filtrovanie ľudí, s ktorými trávim čas.”