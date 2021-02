Výplatu nezdrží noc ani víkend. Na Slovensko prídu okamžité platby, peniaze budete mať hneď na účte

Kým technológie sa vyvíjajú raketovým tempom, niekde to vyzerá tak, ako keby zastal čas. Dobrým príkladom sú aj prevody medzi bankami. Nie je nič neobvyklé, že kým zadaná platba prejde na iný účet v konkurenčnej slovenskej banke, môže prejsť aj niekoľko dní, v prípade, ak platbu zadávate v piatok popoludní. To by sa však malo v dohľadnej dobe zmeniť.

Iba niekoľko bánk

O okamžitých prevodoch z banky do banky do niekoľkých sekúnd sa už hovorí niekoľko rokov. Slováci museli na túto službu stále čakať.

Tento pondelok uplynul termín, do ktorého sa mohli banky prihlásiť, že zavedú okamžité platby presne o rok, teda od 1. februára 2022. Do systému sa prihlásili tri komerčné banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. Podľa portálu Živé.sk sa do systému zapojí aj sesterská banka Tatra banky – Raiffeisen banka.

Peniaze tak budú môcť klienti posielať okamžite z jedného účtu na konkurenčný, a to aj počas víkendov či v nočných hodinách. No aby instantné platby dávali klientom zmysel a boli užitočné, je dôležité, aby sa do nich zapojilo čo najviac bánk na Slovensku.

Cieľom sú cezhraničné okamžité platby

Rozšírenosť okamžitých platieb závisí od technických možností bánk vykonávať takéto platby a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie. Cieľom Európskej platobnej rady, tvorcu schémy okamžitých platieb, je zabezpečiť cezhraničnú dosiahnuteľnosť bánk pre okamžité platby v eurách.

V Európe nie sú okamžité platby novinkou. V susednom Česku takúto službu už majú, avšak tam je situácia odlišná v tom, že krajina nie je súčasťou eurozóny a má svoju vlastnú domácu menu. Národná banka Slovenska odsúhlasila národný plán zavedenia okamžitých platieb na Slovensku ešte koncom roka 2019.

Technicky náročná úloha

“Aktuálne trvá prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Instantné platby však prinesú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze do pár sekúnd,” povedal člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za IT a bankové operácie Milan Hain. Prihlásené banky však čaká ešte veľa práce. “Je to technicky veľmi náročná služba, preto ten zostávajúci rok využijeme na dôkladnú prípravu, aby sme ju mohli klientom ponúknuť v stanovenom termíne,” povedal pre agentúru SITA hovorca VÚB banky Dominik Miša. Ako doplnila hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová, ich ambíciou je tento inovatívny spôsob platenia priniesť klientom v deň dostupnosti okamžitých platieb na Slovensku.

Iné banky zatiaľ čakajú

Ostatné slovenské komerčné banky sa zatiaľ do okamžitých prevodov nezapojili. Výhodou však je zapojenie sa troch najväčších slovenských bánk, čím sa bude vytvárať tlak aj na ostatné komerčné banky, ktoré budú mať snahu sa im vyrovnať.

Zatiaľ nie je jasné, či si banky budú za okamžitý prevod pýtať dodatočné spoplatnenie. Denník N uvádza, že Slovenská sporiteľňa už teraz tvrdí, že uvažuje nad tým, že okamžité platby budú súčasťou balíkov a ľudia za ne nebudú platiť navyše. VÚB a Tatra banka povedali, že otázku poplatkov a produktov budú riešiť tento rok.