Vymazaná scéna z prvej časti Harryho Pottera vás chytí za srdce. Fanúšikovia nechápu, prečo sa vo filme neobjavila

Univerzum Harryho Pottera je podľa všetkého nevyčerpateľnou studňou príbehov a nových objavov. Vo filmoch sa kvôli vysokej kvantite informácií neobjavilo mnoho dialógov, zaujímavostí a prepojení, ktoré mohli čitatelia skúmať v knižných edíciách. Nie je preto prekvapením, že sa stále do povedomia dostávajú rôzne vymazané scény, ktoré si skrátka vo filmovom spracovaní kvôli času miesto nenašli.

Vymazaná scéna chytila fanúšikov za srdce

Na jednu z takýchto scén z prvého „potterovského“ filmu upozornil portál LADBible. Hovoríme tu o situácií, ktorá na Rokforte nastala pred Vianocami, keď väčšina študentov opúšťala školu a smerovala osláviť sviatky domov k svojim rodinám. Nanešťastie, tesne pred Vianocami videl Harry v zrkadle z Erisedu svojich rodičov, ku ktorým sa ale, bohužiaľ, vrátiť nemohol. Práve táto skutočnosť ho značne deprimovala, čo si všimol jeho najlepší priateľ.

Ron spozoroval, že Harry smutne sedí vo Veľkej sieni a evidentne premýšľa nad tým, čo videl. Ron sa ho tak snaží rozveseliť, navrhne mu partičku čarodejníckeho šachu a návštevu Hagrida. Harrymu tiež hovorí o tom, že pozerať sa do zrkadla nie je správne. Podľa fanúšikov to bol krásny dôkaz ich priateľstva a vypovedá to aj o tom, aký dobrý človek a kamarát Ron bol. Takýto názor zdieľalo hneď niekoľko fanúšikov a želali si, aby srdečná scéna nikdy nebola z pôvodného filmu vymazaná.

Ďalší sled udalostí už bol v prvej časti čarodejníckej ságy zobrazený a Harry k zrkadlu napokon skutočne išiel. Objavil sa pri ňom aj profesor Dumbledore, ktorý ho následne dal presťahovať a Pottera požiadal, aby sa predmet nepokúšal hľadať.

Pôvodný zostrih mal 172 minút

Už dlhšie je známe, že Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) a jeho pôvodný zostrih trval 172 minút. Táto verzia bola aj premietnutá testovaciemu publiku. No zatiaľ čo detským divákom sa film páčil, ich rodičia mali výhrady, že išlo o príliš dlhý film. Columbusa s tímom tak čakalo ďalšie strihanie, ktoré sa dostalo na oficiálnu dĺžku 152 minút.

Spomínaná pôvodná trojhodinová verzia by raz mohla uzrieť svetlo sveta. Sám režisér Columbus totiž prezradil, že by ju rád niekedy vydal, pretože v spomínanom „koši“ skončilo viacero scén, ktoré sa do finálneho zostrihu nedostali. Milovníci knižnej predlohy by tak konečne videli napríklad aj scény s duchom Zloduchom, ktorý sa v knižkách objavoval, a ktorého museli z filmu úplne vyhodiť