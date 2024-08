Vyhrajte zájazd do Disneylandu v Paríži!

Coca-Cola a Marvel prinášajú limitovanú edíciu nápojov, ktorá pomocou rozšírenej reality oživí obľúbené postavy z filmov, hier a komiksov. Skutočné kúzla čakajú na víťaza súťaže o výlet do Marvel Avengers Campusu v parížskom Disneylande.

Obľúbené nápoje Coca-Cola a Coca-Cola Zero sa stanú bránou do sveta, v ktorom spolu bojujú najznámejší hrdinovia a zloduchovia. Captain America, Ms. Marvel, Doctor Strange, Thanos, She Hulk, Daredevil, Wolverine, Juggernaut, Deadpool a Loki vystúpia po naskenovaní z červeno-bielo-čiernych ilustrácií na fľašiach a plechovkách pomocou rozšírenej reality do skutočného sveta.

Okrem zberateľských plechoviek a napínavých AR zážitkov ponúka limitka Coca-Cola x Marvel: The Heroes fanúšikom šancu vyhrať vzrušujúce ceny. Epická súťaž prebieha od augusta do 1. 11. 2024.

Hlavnou cenou je trojdňový výlet pre štyri rodiny do Disneylandu v Paríži. Na ďalších fanúšikov čaká limitovaná edícia merchu Coca-Cola x Marvel – bundy, šiltovky, mikiny a tričká.

Ako na to?

Stačí si kúpiť nápoj Coca-Cola alebo Coca-Cola Zero, naskenovať QR kód z obalu, zadať PIN kód zo spodnej strany viečka a môžete vyhrať jednu zo stoviek cien. Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete nájdete tu alebo v aplikácii Coca-Cola.