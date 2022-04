Vyhnite sa jej za každých okolností. Odborníci vysvetľujú, prečo je čokoláda pre psy toxická

Možno aj vy máte v rodine človeka, ktorý psa nakŕmi čímkoľvek, čo mu práve príde pod ruku. Bez výčitiek svedomia mu dá aj zvyšky po večeri. Aj keď koliesko salámy z vášho taniera psíkovi nemusí vážne uškodiť, sú potraviny, ktoré sú pre štvornohých miláčikov vyslovene toxické. Patrí medzi ne napríklad čokoláda.

Zvyškami zo stola by sme ich kŕmiť nemali

Veterinári vôbec nie sú nadšení z toho, ak ľudia kŕmia domácich miláčikov rovnakým jedlom, ako jedia oni. Varujú však, že aj keď občas dáte psovi zvyšky zo svojej večere, za žiadnych okolností nedovoľte, aby sa dostal k čokoláde (či už k mliečnej alebo horkej). Ako píše portál Live Science, občas pozabudneme na to, že pes je nesmierne zvedavý tvor a dostane sa aj na miesta, kam by nemal.

Ako vysvetľujú odborníci, čokoláda obsahuje stimulanty teobromín a kofeín. Kým telo človeka dokáže tieto látky spracovať, zvierací organizmus takúto schopnosť nemá a látky sa v ňom hromadia. Konzumácia čokolády môže ovplyvniť telesné funkcie psa a zapríčiniť nepríjemné vedľajšie účinky.

To, ako ovplyvní čokoláda zdravotný stav psa, závisí od množstva faktorov, napríklad od váhy či citlivosti domáceho miláčika na stimulanty (viac v ohrození je malá čivava ako veľký bernardín). Dôležité je aj to, koľko čokolády pes zjedol a koľko kofeínu a teobromínu dané množstvo obsahovalo. Tmavá a horká čokoláda je pre štvornohých miláčikov viac toxická, keďže zvyčajne obsahuje viac teobromínu a kofeínu ako mliečna (na zhruba 30 gramov čokolády pripadá približne 130 až 450 miligramov stimulantov).

Zvracanie, nadmerné slinenie či kóma

Najmenej teobromínu obsahuje biela čokoláda (približne 0,25 miligramov na 30 gramov). Prvé príznaky po zjedení čokolády sa u psíka môžu dostaviť po 6 až 12 hodinách. Môže medzi ne patriť dýchavičnosť a nadmerné slinenie. Objaviť sa môže nadmerný smäd a následné nadmerné močenie, podráždený žalúdok, hnačka či zvracanie, informuje American Kennel Club.

U psa sa môže objaviť aj zvýšená srdcová frekvencia, podráždenosť a nepokoj, podobne ako u človeka, ktorý je citlivý na kofeín, no vypil priveľa kávy. V niektorých prípadoch môže nepravidelný srdcový rytmus zapríčiniť pokles telesnej teploty. V extrémnych prípadoch dochádza k letargii, svalovým kŕčom, k záchvatom, až pes upadá do kómy. Vo výnimočných prípadoch môže nastať smrť zvieraťa.

Vzhľadom na to, že trvá dlho, kým sa telo s množstvom teobromínu napokon popasuje, príznaky môžu pretrvávať aj niekoľko dní. Samozrejme, ak je pes veľký a zjedol len malé množstvo čokolády, príznaky otravy sa nemusia dostaviť, to však neznamená, že je to pre psa bezpečné.

Čo v takom prípade urobiť?

Čo robiť v prípade, ak pes zje čokoládu? Neváhajte a okamžite vezmite domáceho miláčika k veterinárovi. Ten zvyčajne vyvolá zvracanie alebo zvieraťu podá aktívne uhlie. Takým spôsobom sa lekár snaží toxíny z tela zvieraťa dostať skôr, ako ich organizmus absorbuje a dostanú sa do krvného obehu. V závislosti od množstva čokolády a miery otravy môže zverolekár podať ďalšie lieky. Už sto miligramov teobromínu na kilogram váhy môže predstavovať smrteľné nebezpečenstvo.

Podľa portálu ASPCA však čokoláda nie je jediná potravina, na ktorú by sme mali dávať pozor. Pred domácimi miláčikmi (nielen psíkmi) by sme mali dobre ukryť aj alkohol, avokádo, citrusy, čokoľvek s obsahom kofeínu, kokos či kokosový olej, hrozno, mliečne výrobky, cibuľu a cesnak a rôzne solené produkty.