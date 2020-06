Vyháňali z nej diabla, kým ju neutopili. Film podľa skutočnej udalosti ukazuje zvrátené praktiky exorcizmu

V roku 2007 otriasol svet prípad z Nového Zélandu, pri ktorom prišlo o život mladé, iba 22-ročné dievča. Janet Moses sa pri vážnych zdravotných problémoch namiesto odbornej zdravotnej pomoci dostali praktiky výháňania diabla a snažili sa ju vyliečiť pomocou exorcizmu.

Janet Moses spolu s ďalším 14-ročným dievčaťom prišli o svoj život pri experimentoch s vyháňaním diabla, ktoré im mali pomôcť zbaviť sa ich duševných porúch. Na Novom Zélande sa táto tradícia spojená s exorcizmom nazýva Makutu. Ide o vieru v okultné sily, ktorým aj v dnešnej dobe miestni veria. Makutu je doslova prekladané ako čarodejníctvo alebo kliatba.

Obeť okultizmu Janet si pred vznikom svojich zdravotných problémov prechádzala v živote ťažkým obdobím. Prišla o starú mamu a čelila ďalším problémom. Neskôr bolo aj dokázané, že faktorom zapríčiňujúcim jej duševný stav nebolo ovládnutie diabla, ale psychická porucha. Jej rodina však namiesto zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zvolila pochybné liečenie pomocou exorcizmu.

Namiesto lekárskej pomoci pochybné vyháňačské praktiky

Rituál navyše nevykonávali profesionáli a celý obrad bol iba improvizovaný. Práve to sa stalo mladej Janet osudným. Dievča pripútalo k zemi šesť ľudí, sadli si na ňu a oblievali vedrami vody priamo do tváre. Kohútiky vody boli v dome po celý čas vyháňania naplno spustené a v miestnostiach sa hromadila voda. Janet sa snažila vzdorovať, jej rodinný príslušníci si však mysleli, že bojujú proti Satanovi a nie proti tečúcej vode.

Takýmto zvráteným spôsobom, v bolestiach a kriku umrela utopením. Po jej smrti mal diabol ovládnuť prítomné iba 14-ročné dievča, z ktorého sa ho snažili okamžite dostať. O život prišla aj ona. Smutným faktom zostáva, že aj keď sa rodina snažila Jenet pomôcť, práve ich silná viera bola dôvodom jej smrti.

Posadnutosť diablom versus násilná vražda

Po smrti dvoch dievčat nasledoval rad súdnych pojednávaní, ktoré sa sústredili predovšetkým na zisťovanie toho, či jej účasť na rituály bol dobrovoľný alebo bola k tomu donútená a ide teda o krutú vraždu. Rovnako sa zameral aj na náboženské rituály a zvyky cirkvi spojené s vyháňaním diabla. Odsúdení boli piati z ôsmych zúčastnených na rituáloch. Jasným faktom totiž zostáva, že mladé dievča umrelo na následky brutálneho utopenia.

Dokumentárna snímka Belief: The Possession of Janet Moses režiséra Davida Stubbsa sa vydáva po stopách tohoto kontroverzného prípadu a nahliada do života najbližších mŕtvej Janet, ktorí sú zodpovední za jej smrť a snaží sa vyriešiť najzákladnejšiu otázku – či išlo o psychickú poruchu alebo bola naozaj posadnutá diablom.