Vydra im kradne surfy a útočí na ľudí. V kalifornskom meste Santa Cruz riešia nezvyčajný problém

Pracovníci ochrany prírody sa vo štvrtok pri pobreží kalifornského mesta Santa Cruz pokúšali odchytiť vydru morskú, ktorá berie surfistom dosky a agresívne sa približuje ku kajakárom.

Päťročná samica vydry, podľa vyhlásenia amerického úradu pre ryby a voľne žijúce zvieratá, už niekoľko týždňov prejavuje agresivitu voči ľuďom a predstavuje riziko pre verejnú bezpečnosť.

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt

— Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023