Znásilnenie mopom či kastrácia. 10 zvrátených seriálových scén, ktoré na obrazovkách šokovali divákov

To, čo bolo kedysi vo filmovej či televíznej tvorbe tabu, sa dnes čoraz viac dostáva na naše obrazovky či strieborné plátna. Pri vzniku tohoto umenia bolo neprístupné ukázať viac, než uvádzajú normy. Dnes však obdobie pokročilo a hlavným cieľom mnohých režisérov je získať si pozornosť a zaujať najmä kontroverziou. Dokonca to platí čoraz viac aj pri televíznej tvorbe.

Čo sa týka televízneho vysielania, stále by mali platiť isté opatrenia. Aj tak sa však stáva, že divák pri sledovaní obľúbených seriálov zostane neraz šokovaný. Pozrime sa na 10 scén, ktoré sme mohli vidieť na našich obrazovkách a sú vhodné naozaj iba pre silnejšie žalúdky.

13 Reasons Why

V roku 2017 mala premiéru prvá séria tejto silnej drámy, ktorá mala upozorniť na rôzne druhy šikany medzi mladistvými. Hannah Bakerová spáchala samovraždu a pre blízkeho priateľa Claya nechala nečakané prekvapenie v podobe nahraných pások, na ktorých odkrýva tajomstvá, o ktorých ich známy netušili alebo sa ich snažili potlačiť.

Najmrazivejším momentom, okrem samotnej myšlienky, bola samovražda, ktorú sa tvorcovia rozhodli divákom bez servítky ukázať. Vidíme, ako Hannah sedí vo vani, berie do rúk žiletku a prechádza si ňou po žilách. Všetko do podrobných detailov. Netflix sa tento rok napokon rozhodol, že túto scénu zo seriálu nadobro vystrihne. To však nie je ani zďaleka všetko.

Pre mnohých fanúšikov tento dramatický moment prekonala scéna z druhej série, v ktorej je Tyler vystavený k šikane. Fyzické násilie je natoľko vystupňované, až prerastie k penetrácii mopom.

Game of Thrones

Seriál Game of Thrones si získal tisíce fanúšikov po celom svete. Okrem iných svojich kvalít zaujal aj tým, že tvorcovia nemali problém zabiť hlavnú postavu, čo pri filmovej tvorbe nie je bežnou praxou. Navyše nechýbalo ani množstvo násilia či explicitných sexuálnych scén. Na šokujúce a zvrátené momenty teda nebola núdza.

Divákom určite utkveli v pamäti sekvencie, v ktorých Ramsay Bolton mučil Theona Greyjoya a vykonával na ňom rôzne nechutné praktiky, ktoré vyústili až do toho, že ho vykastroval. Ak však patríte medzi silné povahy, niektoré z týchto scén ste si mohli vychutnať a dokonca oceniť ich kvality.

Príkladom je Krvavá svadba, pri ktorej rod Freyov vyvraždil časť rodiny Starkovcov. Medzi mŕtvymi nechýbala ani Catlyn, Rob a jeho tehotná žena. Zaujímavosťou je, že tento drastický moment bol inšpirovaný skutočnými udalosťami. Počet mŕtvych za sedem sérií presiahol 151-tisíc. Alebo zle mohlo prísť divákom aj pri pohľade na Daenerys Targaryen, ako je krvavé srdce. Nevoľno z toho bolo totiž aj samotnej herečke pri natáčaní.

American Horror Story

Hororový seriál už vďaka svojím námetom nie je vhodný pre každého. Odohráva sa totiž na rôznych desivých miestach, ako v strašidelnom dome, v psychiatrickej liečebni alebo v spolku čarodejníc. Preto je hneď jasné, že aj situácie a scény, ktoré sa v ňom odohrávajú, dajú divákom poriadne zabrať.

Jedna scéna však rozprúdila vlnu pobúrenia viac než ostatné. Zabíjanie detí je totiž celkovo citlivá téma. Je to o to horšie, keď sa to zabíjanie deje v škole. A práve to sa objavilo v jednej z častí American Horror Story. Okrem samotnej streľby môžeme vidieť aj všetky emócie, ktoré prežívajú deti bojujúce o svoj holý život.

Fringe

Pri seriáloch je dôležitý pútavý začiatok, aby vtiahol diváka do sledovania a neskončil prvou časťou. Takýto úvod zaručene nechýba sci-fi seriálu z dielne J.J. Abramsa a Alexa Kurtzmana, ktorý navyše nie je absolútne vhodný pre ľudí, ktorí majú strach z lietania.

Na začiatku sledujeme napínavý pád lietadla, na ktorého palube sú cestujúci nakazení neznámym vírusom. Okrem samotného zdesenia z pádu nechýba ani množstvo nechutných scén postihnutého. Vidíme muža, ako postupuje po lietadle, na tvári a rukách sa mu objavia známky nákazy, začína zvracať a postupne sa choroba začne šíriť medzi ostatných pasažierov.

Hannibal

Hannibal vo svete seriálov vyčnieva šokujúcimi scénami. Medzi jednu z tých, na ktoré divák tak skoro nezabudne, patrí určite táto, ktorá sa objavila v druhej sérii. Lecter núti nadrogovaného Vergera, aby si rezal kúsky tváre. Potom sledujeme, ako kusy kože dávať jesť psovi.

Keď si obreže celú spodnú časť tváre prichádza na rad nos. Ten je nútený okrem tohoto navyše sám zjesť. Aj takéto vrcholne zvrátené scény sa teda niekedy objavia na našich obrazovkách.

Twin Peaks

Majstrovský seriál z dielne Davida Lyncha obsahuje množstvo zvláštnych a často znepokojujúcich či nepochopiteľných scén. Milovníci jeho štýlu ho však práve pre toto zbožňujú. Najobľúbenejšou postavou mnohých fanúšikov bol agent Cooper a preto sa ťažko pozeralo už iba na jeho prerod, keď ho posadol zlý duch- doppelganger.

Vďaka tomu sme mohli vidieť množstvo zvláštnych scén na pomedzí šialenstva, ktoré bežný divák nepochopí a nestrávi. Pri Davidovi Lynchovi to však nie je prekvapením a preto sme to mohli vidieť aj v seriáli Twim Peaks. Rovnako ako zvláštne postavy, tajomná červená miestnosť a divné situácie. Jedna zo scén zobrazujúcich najväčšie šialenstvo bola práve tá, v ktorej si agent Cooper búchal hlavu o zrkadlo.

Vikingovia/ Vikings

Historický seriál Vikingovia nás vtiahne do obdobia, kedy Ragnar zasadol na trón a vládol všetkým vikingským kmeňom. Prináša rôzne báje a severské ságy. Na ich pozadí nechýbajú scény, pri ktorých severskí barbari obetujú ľudí, množstvo drog, alkoholu alebo sexu.

Jednou z najpamätnejších momentov je práve táto scéna obety, pri ktorej nechýba množstvo krvi, spomalených záberov a detailov, ktoré naozaj nie sú vhodné pre krehké povahy.

Kazateľ/ Preacher

Seriál Kazateľ vyvolal už svojou prvou sériou v roku 2016 pobúrenie vďaka scénam, ktoré sa niekomu mohli zdať bezdôvodne prehnane násilné či nezmyselne bláznivé. Napriek tomu si získal úspech a tento rok sme mohli na obrazovkách vidieť už jeho štvrtú sériu.

Obsahuje rôzne, často bizarné scény, ako bodnutie fľašou šampanského a následné vysávanie krvi alebo scéna v lietadle, pri ktorej „upír“ napáda ostatných pasažierov.

Scream

Vreskot, tematicky inšpirovaný svojím filmovým predchodcom, zachytáva vyčíňanie tajomného nájomného vraha. MTV sa rozhodla seriál odvysielať aj napriek množstvu krvavých scén. Jenou z nich bola napríklad aj vražda Willa, priamo pred očami Emmy, ktorú sme mohli vidieť v siedmej časti prvej série.

Will sedí pripútaný a za ním sa nachádza obrovská píla, ktorá je pripevnená o tenkú šnúrku. Emma si však prehliadne a tento vražedný stroj spustí a Willa rozseká priamo pred jej očami.

True Blood: Pravá krv

V tretej sérii seriálu True Blood sa objavila scéna, ktorá posunula sexuálne praktiky zobrazené v seriáloch na úplne novú úroveň. Na zvrátených upírich scénach plných krvi by možno nebolo nič zlé, vrámci autenticity zobrazenia daných charakterov.

True Blood nám však ukázal aj to, že si žena môže pri akte pokojne otočiť hlavu o 180 stupňov a dokonca si to užívať.