Vraždenie v spánku a 18 rokov strávených na letisku. 8 filmov podľa skutočných udalostí, o ktorých ste to nevedeli

Pri niektorých filmoch je na prvý pohľad jasné, že ide o fikciu, ďalšie si zakladajú na zobrazení skutočného príbehu alebo udalostí. Okrem nich môžeme v kinematografii nájsť množstvo zaujímavých snímok, ktoré možno pôsobia vymyslenie, napriek tomu majú reálny základ. Toto je 8 najlepších filmov inšpirovaných skutočnými udalosťami, ktoré ste pravdepodobne videli, ale nevedeli ste o tom.

Schindlerov zoznam, Titanic, 1917, Kód Enigmy a množstvo ďalších. Filmy, ktorých myšlienka a posolstvo sú o to silnejšie, že ukazujú udalosti, ktoré sa naozaj odohrali. Filmári však okrem známych udalostí siahajú aj po tých menej známych a často práve na nich vyskladajú svoj príbeh.

Desivé nočné mory a záhadná smrť v spánku, ktorá nemá objektívne vysvetlenie, prípad muža, ktorý strávil 18 rokov na letisku bez možnosti vrátiť sa domov alebo vstúpiť do krajiny či poranenie hlavy, ktoré spôsobí, že si zajtra už na dnešný deň nespomeniete. Toto nie sú iba námety známych a obľúbených filmov, predovšetkým ide o udalosti a ľudí, ktoré vychádzajú z reálneho sveta. Týchto 8 kvalitných filmov vychádza zo skutočnosti, no pri ich sledovaní ste si to neuvedomili.

Nočná mora v Elm Street / A Nightmare on Elm Street (1984)

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,5/10

O Nancy si po smrti jej priateľov okolie myslí, že sa pomiatla. Postupne sa ale ukazuje, že sa jej vo sne zjavuje hrôzostrašný vrah Freddy Krueger, ktorý je za ich smrť zodpovedný. Nancy sa podarí zistiť, že Freddy má na svedomí až 20 obetí.

Horor, ktorý je prevtelením najdesivejších nočných môr v skutočnosti vychádza zo skutočnej udalosti. Režisér Wes Craven sa inšpiroval troma skutočnými príbehmi, o ktorých sa dočítal v novinách. Podľa nich prišlo o život 18 laoských utečencov počas spánku a to bez vysvetliteľného dôvodu. Najprv sa kvôli neznesiteľným nočným morám báli zaspať, keď napokon predsa len zaspali, už sa viac neprebudili. Tieto úmrtia dostali aj lekárske pomenovanie a označujú sa ako jav ázijského smrteľného syndrómu.

Big Lebowski / The Big Lebowski (1998)

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,1/10

Jeff Dude Lebowski žije obyčajný život v Los Angeles plný marihuany, drog a vychutnávania si nápoja prezývaného Biely medveď. Séria nezhôd zapríčiní, že si ho pomýlia s menovcom, ktorý je milionár. Absurdnosť udalostí vyvrcholí až situáciou, v ktorej je Jeff Lebowski ochotný zaplatiť cudzie výkupné.

Kultová snímka bratov Coenovcov je inšpirovaná Jeffom Dowdom a vietnamským veteránom Peterom Exlineom, ktorý používal podobné frázy ako Lebowski. Coenovci sa inšpirovali jeho životom a množstvo zážitkov, ktoré im Peter prezradil, sa vo filme aj objavili. Bizarné scény teda nie sú úplne vymyslené, ale majú reálny základ.

Terminál / The Terminal (2004)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,4/10

Viktor Navorskí prichádza zo svojej krajiny do USA. V priebehu letu však medzi týmito dvoma štátmi vypukne občianska vojna a Navorskí nesmie opustiť letisko až do chvíle, kým sa situácia neupokojí. Ostáva teda na letisku uväznený dlhé mesiace a spoznáva jeho život.

Minimalistická dráma z dielne Stevena Spielberga vychádza zo skutočných udalostí iránskeho utečenca Mehrana Karimi Nasseriho, ktorý kvôli podobnému scenáru musel stráviť na parížskom letisku neuveriteľných 18 rokov. Nasseri získal od filmového štúdia čiastku 250-tisíc dolárov, za ktorú si kúpili práva na sfilmovanie jeho príbehu. Filmový Viktor Navorskí pochádza z fiktívnej krajiny zvanej Krakozhia, ktorú Spielberg pomenoval podľa svojho obľúbeného mesta.

50x a stále po prvý raz / 50 First Dates (2004)

ČSFD: 73 %

IMDb: 6,8/10

Henry sa rozhodne porušiť svoje pravidlo a pozve na rande Lucy. Na druhý deň sa stretnú znova a Lucy si včerajšok nepamätá, a tak považuje Henryho za blázna.

Romantická komédia v hlavných úlohách s Adamom Saddlerom a Drew Barrymore je inšpirovaná skutočným prípadom. Michelle Philpotts utrpela dve závažné poranenia hlavy, čo malo za následok neschopnosť vytvorenia dlhodobých spomienok. Podobne ako v tomto filme, zažíva každý deň v podstate znova ten istý deň dookola.

Dunkerk / Dunkirk (2017)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,9/10

Nie všetkým divákov je úplne jasné, že snímka z dielne Christophera Nolana vychádza zo skutočných udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny. V roku 1940 sa uskutočnila bitka pri francúzskom prístavnom meste Dunkerque. Počas nej došlo k evakuácii britských spojeneckých vojsk z Francúzska.

Nolan nakrútil celú snímku na film a priniesol tento veľkolepý zážitok na strieborné plátna ešte autentickejšie. To potvrdilo aj 30 vojnových veteránov, ktorí sa tohoto boja v skutočnosti zúčastnili po premiére filmu. Dokonca priznali, že bombardovanie bolo v skutočnosti tichšie, než v Nolanovom majestátnom podaní.

Zopár správnych chlapov / A Few Good Men (1992)

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,7/10

Dvojica vojakov je obvinená z vraždy svojho kolegu. Prípad dostane pred súdom do rúk mladý právnik Kaffee, ktorý zisťuje, že vojaci tento čin pravdepodobne nespáchali z vlastnej vôle. Púšťa sa do vyšetrovania s cieľom a obrovským odhodlaním vraždu riadne vyšetriť a očistiť meno vojakov.

Aaron Sorokin vytvoril najprv divadelnú hru a až potom ju spracoval do filmového scenára. Inšpiroval sa skutočnými udalosťami, ktoré mu rozprávala jeho sestra. V skutočnosti napadnutý vojak nezomrel, utrpel iba vážne zranenia. V hlavnej úlohe sa predstavili Tom Cruise a Jack Nicholson.

Chyť ma, ak to dokážeš / Catch Me If You Can (2002)

ČSFD: 87 %

IMDb: 8,1/10

Frank W. Abagnale prežil búrlivú mladosť. S rozvodom svojich rodičov sa vyrovnával zvláštnym spôsobom. Dal si vyrobiť falošné doklady, ktoré mu už ako 16-ročnému zabezpečili úspešnú kariéru. A nie iba jednu. Predstieral, že je prvotriednym pilotom, právnikom alebo detským lekárom. Žil vysnívaných život bez väčšej námahy.

Postava Franka Abagnalea, ktorého v snímke stvárnil Leonardo DiCaprio, nie je iba výplodom scenáristickej fantázie. Frank počas svojho dospievania v skutočnosti vystriedal osem rôznych identít a spáchal množstvo trestných činov po celom svete. Mal iba 21 rokov, ked ho vo Francúzsku chytila polícia. Neskôr jeho genialitu využila aj polícia, ktorej pomáhal pátrať po podobných zločincoch, akým bol on sám.

Čeľuste / Jaws (1975)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,0/10

Pod hladinou mora čaká na turistov nebezpečenstvo v podobe bieleho žraloka. Po smrti niekoľkých ľudí sa rozhodne mesto zakročiť a pomocou špecialistov krvilačného žraloka zabiť.

Snímka je adaptáciou rovnomenného románu Petera Benchleyho, ktorá vychádza zo skutočných udalostí odohrávajúcich sa v New Jersey na letovisku Beach Heaven v roku 1916. Samotný film mal presah aj do skutočnosti, pretože vyvolal zvýšený záujem o lov žralokov.

whatculture.com, brightside.me