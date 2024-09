Vrah obviňuje Netflix z nechutných lží: Reakcia hercov, ktorí Menendezovcov stvárnili, vás prekvapí

Seriál Monštrum sa zaradil na Netflixe medzi tie najsledovanejšie. Podľa niektorých, pokračovanie o bratoch Menendezovcoch nie je také dobré, ako bola prvé série o Dahmerovi. Iní sa ale od neho nevedia odtrhnúť. Erik Menendez ale Netflix obviňuje z toho, že v seriáli nechutne klame.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál je nechutná lož

Ako informuje LADbible, bratia Erik a Lyle Menendezovci chladnokrvne zavraždili svojich rodičov. Stali sa námetom pokračovania seriálu Monštrum na Netflixe. Erik ale poslal z väzenia prostredníctvom svojej manželky Tammi vyjadrenie. Seriál považuje za nechutnú lož a nepáči sa mu, ako je v ňom vyobrazený jeho brat Lyle.

Myslí si, že tvorcovia urobili v seriáli z Lylea karikatúru a celé je to veľké klamstvo. Verí, že jeho brata v tom najhoršom svetle vykreslili zámerne. Hnevá sa ale, že Netflix nesprávne vyobrazil viacero vecí nielen z Lyleovho, ale aj z jeho života.

„Je pre mňa smutné, že Netflix svojím nečestným zobrazením tragédie nášho zločinu posunul bolestivé pravdy o niekoľko krokov späť – do obdobia, keď prokuratúra budovala príbeh na základe presvedčenia, že muži neboli sexuálne zneužívaní a že muži prežívali traumu zo znásilnenia inak ako ženy,“ vyjadril sa Erik. Dodáva, že v priebehu rokov viacero odvážnych obetí ukázalo, že aj muži môžu byť sexuálne zneužívaní a trpieť.

Ľudia žiadajú ich oslobodenie

Nicolas Alexander Chavez, ktorý Lylea v seriálovej novinke vyobrazuje, sa vyjadril, že na to dokáže reagovať len dávkou empatie. Chápe, že musí byť nesmierne náročné prizerať sa tomu, ako celý svet sleduje najtraumatickejšie momenty ich životov. Ryan Murphy, ktorý sa podieľal na tvorbe seriálu, sa ale pýta, či Erik myslí aj na rodičov. Murphy verí, že má povinnosť pokúsiť sa vyrozprávať príbeh aj z ich perspektívy. Dodáva, že téma zneužívania dostala taktiež svoj priestor.

Cooper Koch, ktorý stvárnil Erika Menendeza, ho navštívil vo väzení. Myslí si, že prípad bratov Menendezovcov by mal byť znova otvorený a prešetrený. Verí, že bratia sú v tomto prípade obeťami, ktoré si prešli príšernými vecami a mali by mať šancu byť znova vypočutí, píše LADbible. Mali by tiež dostať možnosť požiadať o podmienečné prepustenie. A nie je jediný. Vznikla dokonca už aj petícia za oslobodenie bratov, ktorú podpísalo už viac ako 300 000 ľudí.