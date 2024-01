Voľby prezidenta by v prvom kole podľa najnovšieho modelu vyhral Ivan Korčok. Výsledky sú ale mimoriadne tesné

Nový volebný model agentúry NMS Market Research pre Denník SME ukazuje, že súboj o prezidentské kreslo bude pravdepodobne veľmi tesný.

Najprv Korčok, potom Pellegrini

Prvé kolo sa bude konať 23. marca 2024 a ak v ňom žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, druhé sa bude konať 6. apríla.

Vo zverejnenom volebnom modeli agentúry NMS Market Research by prvé kolo vyhral Ivan Korčok (33 %), avšak v tesnom závese by bol Peter Pellegrini (32,4 %). Nasledoval by Štefan Harabin.

Do druhého kola by tak postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti. V ňom by už Korčok nevyhral a Peter Pellegrini by získal 51,5 % hlasov.