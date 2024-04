Vodiči, pozor! Dôležité úseky diaľnic D1 a D2 čakajú od zajtra obmedzenia. Počítajte tam so zdržaním

Polícia upozorňuje na obmedzenia na diaľniciach D1 a D2. Tie začnú zajtra a budú trvať v prípade D2 do piatka, v prípade D1 to bude až do 28. júna.

Obmedzenie na D2

Úsek diaľnice D2 smerom do Bratislavy bude od utorka (9. 4.) 7.00 h do piatka (12. 4.) 14.00 h prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Dôvodom sú opravy pravého jazdného pruhu. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

S dopravnými obmedzeniami treba počítať v úseku na 27. až 28,30. kilometri. „Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície,“ dodala polícia.

Obmedzenie na D1

Na ďalšie obmedzenie upozornila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Informuje, že vodičov čakajú na diaľnici D1 v úseku Považská Bystrica – Ladce dopravné obmedzenia. Potrvajú od utorka (9. 4.) od 8.00 h do 28. júna.

Dôvodom obmedzení sú práce Národnej diaľničnej spoločnosti na opravách povrchu vozovky. Opravovať budú pravý jazdný pruh a krajnicu v smere od Žiliny na Bratislavu.

„Doprava bude zúžená do jedného jazdného pruhu v jazdnom páse od Žiliny do Bratislavy. V jazdnom páse od Bratislavy do Žiliny bude doprava bez obmedzenia v dvoch jazdných pruhoch,“ informuje polícia a zároveň žiada účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke.