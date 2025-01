Vodiči, ak sa chystáte týmto úsekom, zbystrite: Táto cesta má byť neupravená, buďte obozretní

Výdatné sneženie a problémy na cestách idú dohromady. Ak to máte namierené týmto úsekom, dávajte si pozor.

Portál iMeteo upozornil s odvolaním na skúsenosti vodičov, že stará cesta medzi Žilinou a Veľkým Rovným nie je upravená. Ako sme vás už informovali, práve v Žilinskom okrese sa v nasledujúcich hodinách očakáva najvýdatnejšie sneženie. Napadnúť najviac snehu, má konkrétne na Orave a Kysuciach.

V nasledujúcich hodinách má napadnúť desiatky centimetrov snehu

iMeteo spomína až 40 centimetrov bielej nádielky. „Okolo 30 cm nového snehu by malo pripadnúť v oblasti Vysokých Tatier a Malej Fatry. V ďalších oblastiach Žilinského kraja by malo napadnúť okolo 20 cm snehu, pričom v najnižších polohách Žilinského kraja by malo napadnúť od 5 do 20 cm snehu,“ vysvetľuje.

Sneženie by na našom území nemalo ustať až do pondelka. Takže ak bývate v týchto častiach, vyťahujte lopaty, budete ich potrebovať.